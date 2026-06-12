Het team van Red Bull Racing heeft de nodige onderdelen bij Max Verstappen gewisseld tijdens het raceweekend in Barcelona. Ook Haas, Cadillac en Audi voorzien hun coureurs van diverse nieuwe onderdelen voor de krachtbron.

Voor Verstappen is het een welkome wissel, nadat in Monaco de power unit van de Nederlander de geest gaf bij de start van de race. In Barcelona worden dat soort problemen dan ook niet meer verwacht, daar waar er een nieuwe power unit in de RB22 van de Nederlander is ingepast.

Artikel gaat verder onder video

Motoronderdelen

Het gaat specifiek om een compleet nieuwe ICE, waarvan het voor Verstappen dit jaar de tweede is. De FIA laat er maximaal vier toe, zonder straf. Ook Nico Hülkenberg is voorzien van een nieuwe verbrandingsmotor en voor hem is het nu al de derde. Teamgenoot Gabriel Bortoleto heeft net als Verstappen zijn tweede power unit laten monteren. Ook krijgt Verstappen een nieuwe turbocharger, wat eveneens voor het duo van Audi geldt. Net als een compleet nieuwe uitlaatset en een nieuw hulpcomponent van de power unit. Haas heeft daarnaast de wagen van Esteban Ocon voorzien van een nieuwe energy store, wat ook geldt voor de Ferrari-power units van Sergio Pérez en Valtteri Bottas in hun Cadillacs.

Gerelateerd