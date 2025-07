Ondanks ‘scheiding’ blijft band met Pérez hecht: Verstappen heeft nog belofte goed te maken

Max Verstappen geeft toe dat hij zijn oude teamgenoot Sergio Pérez nog iets verschuldigd is. Toen Pérez eind 2024 Red Bull verliet, was er namelijk nog een belofte onafgerond. Hiermee is de Nederlander geconfronteerd, maar hij kan er nog om lachen.

Op de persconferentie in Oostenrijk geeft hij aan waarom Verstappen zijn oude teamgenoot nog wat verschuldigd is: "Ik heb hem beloofd een helm van mij te geven, want hij gaf er ook één aan mij met een hele mooie boodschap erop", vertelt Verstappen tegenover de media. "Hopelijk kom ik Checo weer tegen in het paddock, bijvoorbeeld rond de Grand Prix van Mexico. Dan kan ik hem eindelijk mijn helm geven."

Ondanks 'scheiding' goede herinneringen

Ondanks dat hun samenwerking in 2024 wat stroever werd en het team van Red Bull uiteindelijk afscheid nam van Pérez, geeft Verstappen aan dat hun persoonlijke band goed is gebleven. "We zijn altijd goede teamgenoten geweest. Ik heb veel respect voor hem en hij voor mij", aldus Verstappen. "Wat er ook in de media verschijnt, ik weet hoe Checo echt is en wij hebben een prima relatie."

Eerdere uitspraken doen Verstappen niks

De onthulling kwam tijdens een persconferentie voor de Grand Prix van Oostenrijk, waar Verstappen werd gevraagd naar uitspraken van Pérez over hun samenwerking in het verleden. Zoals we de Nederlander kennen, reageerde hij nuchter: "Ik denk dat hoe het nu gebracht wordt, niet per se is hoe Checo het bedoelde."

