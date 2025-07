Volgens Jack Plooij is Helmut Marko weer volledig terug in zijn zetel bij Red Bull Racing, nu Christian Horner uit zijn functie is gezet. Na het overlijden van Dietrich Mateschitz in 2022 werd de invloed van Marko steeds verder teruggeschroefd, maar inmiddels zou de adviseur van het team de spreekwoordelijke polonaise lopen, nu hij de touwtjes weer in handen heeft.

Na het overlijden van Mateschitz ontstond er een machtsvacuüm, waarbij er naar verluidt een poging is gedaan om Red Bull Oostenrijk buitenspel te zetten. Jos Verstappen sprak zich daar begin 2024 voor het eerst over uit, door te stellen dat het Formule 1-team zou imploderen als de teambaas zou aanblijven. Anderhalf jaar later zijn inmiddels diverse sleutelfiguren van het succes vertrokken, onder wie Jonathan Wheatley, maar ook de meest succesvolle ontwerper uit de geschiedenis: Adrian Newey. Na de race op Silverstone werd bekend dat Horner uit zijn functie is gezet en dat Laurent Mekies de nieuwe CEO van Red Bull Racing is geworden. Marko is in zijn adviserende rol nog steeds verantwoordelijk voor de doorstroming van jong talent, maar zijn taken reiken verder dan alleen de dagelijkse gang van zaken binnen het team.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Benson zag Horner zich verzetten tegen ontslag en bespreekt rol Jos Verstappen

Marko loopt de polonaise

Met het vertrek van Horner ziet Plooij in het Ziggo Sport Race Café dat bij Marko de vlag is uitgehangen: "En hij [Marko, red.] loopt nu de hele week de polonaise in huis, hoor, dat ga ik je wel vertellen. Ja, er was een machtsstrijd gaande tussen die twee gasten, en uiteindelijk zit Marko nog altijd waar hij zat en weer helemaal in zijn eigen stoeltje."

'Vettel nog niet klaar om Marko op te volgen'

De afgelopen maanden is de naam van Sebastian Vettel meerdere keren genoemd als mogelijke opvolger van Marko, maar dat ziet Plooij nog niet gebeuren: "Er zijn functies die Helmut Marko vroeger samen met Niki Lauda deed... Die gingen flink tegen elkaar tekeer, hoor. Dan was het: regel jij dit even met Toto [Wolff, red.]. Al dat geouwehoer hoef ik niet meer, en jij dit, jij dat. Die mannen regelden eigenlijk alles met z’n tweeën. Dat zie ik Vettel voorlopig nog niet doen."

OOK INTERESSANT: "Hamilton wil zijn 'DNA achterlaten' op 2026-wagen van Ferrari

Oog voor talent

Ook de huidige leider in het Formule 2-kampioenschap, Richard Verschoor, ziet niet snel iemand opstaan die Marko kan opvolgen: "Ik denk dat niemand Helmut Marko exact kan opvolgen. Hij heeft zo’n bijzondere mindset, hoe hij naar dingen kijkt. Maar wel positief, want hij heeft er echt iets moois van gemaakt. Hij heeft ook Max Verstappen gescout, en bijvoorbeeld Lindblad. Hij heeft écht oog voor talent, en dat is wel heel bijzonder natuurlijk."

Gerelateerd