Lewis Hamilton richt bij Ferrari al zijn pijlen op komend jaar, waarin de Formule 1 een nieuw technisch reglement ingaat. De zevenvoudig wereldkampioen sloot zich dit seizoen aan bij de Scuderia en onthult in gesprek met Sky Sports F1 dat de wagen voor 2026 “veel meer zijn DNA” moet gaan bevatten.

Charles Leclerc maakt sinds 2019 deel uit van het team van Ferrari. In zijn eerste twee seizoenen moest de Monegask afrekenen met Sebastian Vettel, en sindsdien geldt Leclerc als de man die de prijzen moet binnenhalen zodra Ferrari een kampioenschapswaardige auto bouwt. Ook de SF-25 is momenteel geen eenvoudige wagen om te besturen, maar Hamilton laat weten dat hij zich nadrukkelijker wil bemoeien met de ontwikkeling van de opvolger.

Artikel gaat verder onder video

Moeilijkheden met SF-25

De Brit legde na de race op Silverstone uit waar de pijnpunten van de SF-25 liggen: “In bochten blijft de auto 'snappen'. Hij wil maar niet stabiel worden, en dat maakt het erg lastig. In langzame bochten stuurt hij gewoon niet in.” Loïc Serra, eerder werkzaam bij Mercedes en inmiddels technisch directeur van Ferrari, werkt samen met Hamilton aan het verbeteren van die eigenschappen. “We hebben dit jaar veel verschillende hulpmiddelen en afstelmogelijkheden. Charles zit hier al een tijdje en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze auto, dus hij is er erg aan gewend,” aldus Hamilton.

Hamilton wil zijn 'DNA achterlaten' bij Ferrari

De bedoeling is om de Ferrari volgend jaar meer af te stemmen op Hamiltons rijstijl. “Het is nog steeds lastig. De balans is moeilijk, en het voelt niet comfortabel aan. Dat is niet iets wat ik in de toekomst wil. Daarom werk ik samen met Loïc en alle mensen in de fabriek om ervoor te zorgen dat de volgende auto iets van mijn DNA bevat. Hopelijk kunnen we er volgend jaar een aantal eigenschappen in verwerken die ik graag zie,” besluit de 40-jarige coureur.

Gerelateerd