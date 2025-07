Formule 1-journalist Andrew Benson legt bij de BBC uit dat de geruchten over de invloed van Jos Verstappen op het ontslag van Christian Horner niet kloppen. Volgens Benson werd de beslissing om Horner te ontslaan al vijf à zes weken eerder genomen, tijdens een bijeenkomst in Dubai.

Jos Verstappen was vorig jaar een van de eersten die aan de bel trok. In Bahrein liet hij destijds weten dat het team zou imploderen als Horner aan zou blijven. Nu, ruim een jaar later, lijken zijn woorden deels te zijn uitgekomen. Na het vertrek van Horner wordt dan ook veelvuldig naar Jos Verstappen gewezen als mogelijke aanjager, maar volgens Benson is daar niets van waar.

'Jos heeft niet de invloed om Horner te ontslaan'

Benson benadrukt dat de invloed van Jos Verstappen niet overschat moet worden: “De betrokkenheid van Jos bij Red Bull begint en eindigt met het feit dat hij de vader is van Max Verstappen, en onderdeel is van de groep van drie mensen die beslissingen nemen over Max’ carrière: Max zelf, Jos en hun manager Raymond Vermeulen.” Toch betekent dat volgens Benson niet dat Jos Verstappen ook maar iets te maken had met het vertrek van Horner: “Dat betekent dus níet dat Jos Verstappen de beslissing heeft beïnvloed om Horner als teambaas van het Formule 1-team te ontslaan.”

'Horner verzette zich tegen gedwongen vertrek'

Volgens Benson lag het besluit eerder bij de Thaise meerderheidsaandeelhouders van Red Bull, die hun vertrouwen in Horner inmiddels zouden hebben verloren. “Yoovidhya en Mintzlaff wisten al anderhalf jaar dat Jos Verstappen een hekel had aan Horner en dat hij geloofde dat het team schade zou oplopen als Horner aan zou blijven. Maar dát is niet waarom hij werd ontslagen. Horner verloor niet alleen de steun van Mintzlaff en Mateschitz, maar uiteindelijk ook die van Yoovidhya. Dat lijkt te zijn gebeurd na een bijeenkomst van de Red Bull-leiding in Dubai, vijf à zes weken geleden.”Hoe dat gesprek precies verliep, weet Benson niet. Wel zou Horner volgens hem alles op alles hebben gezet om zijn vertrek te voorkomen: “De details van wat daar precies is gebeurd en waarom, zijn nog altijd onduidelijk. Maar het lijkt erop dat meerdere factoren een rol hebben gespeeld.”

