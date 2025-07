Max Verstappen heeft voor de derde keer in zijn carrière de onderscheiding voor beste coureur van het jaar ontvangen van ESPN, de zogenoemde ESPY Award. De Nederlander liet daarmee Oscar Piastri, Álex Palou en Joey Logano achter zich.

Het is de derde keer dat Verstappen de award voor 'Best Driver' in ontvangst mag nemen. In 2023 kreeg hij de prijs voor het eerst uitgereikt en liet toen Brittany Force, Kyle Larson en Josef Newgarden achter zich. Ook in 2024 won de viervoudig wereldkampioen de ESPY, waarbij hij toen Ryan Blaney, Matt Hagan en wederom Álex Palou voorbleef.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Piquet jr. wijst naar houding Horner binnen Red Bull: "Hij wilde overal de controle over"

ESPY

Verstappen ontvangt de award dit jaar dus opnieuw, en wel op basis van zijn prestaties in het seizoen 2024, waarin hij zich voor de vierde keer tot wereldkampioen wist te kronen. De Nederlander begon het jaar dominant, maar vanaf de race in Imola wist McLaren het gat met de RB20 te verkleinen. Vanaf de Grand Prix van Miami beschikte McLaren zelfs over de snelste bolide. Verstappen moest zich vanaf dat moment beperken tot schadebeperking, maar wist tijdens de regenrace in São Paulo het kampioenschap veilig te stellen door vanaf P17 de overwinning te pakken.

OOK INTERESSANT: Palmer verwacht centrale rol voor Lambiase: "Hij heeft een uitstekende relatie met Max"

Genomineerde

Oscar Piastri was eveneens genomineerd voor de award, op basis van zijn sterke 2024-seizoen waarin hij zijn eerste overwinning behaalde en als vierde eindigde in het kampioenschap. Joey Logano veroverde afgelopen jaar zijn derde NASCAR-kampioenschap, maar greep, net als Piastri, naast de prijs. Álex Palou kroonde zich voor de derde keer tot IndyCar-kampioen, maar eindigde ook dit jaar achter Verstappen in de verkiezing.

Gerelateerd