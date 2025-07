Volgens voormalig Formule 1-coureur Nelson Piquet junior was de alsmaar toenemende macht van Christian Horner binnen Red Bull Racing een obstakel voor het aantrekken van nieuw personeel. Dat legt de Braziliaan uit in de Pelas Pistas-podcast.

Afgelopen week werd bekend dat Horner na ruim twintig jaar moet vertrekken bij Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team zelf heeft nog geen officiële verklaring afgegeven over het vertrek van de langstzittende teambaas in de Formule 1. Wel heeft het met Laurent Mekies al een opvolger naar voren geschoven. Alan Permane zal, na de promotie van de Fransman, de rol van teambaas op zich nemen bij de Racing Bulls.

'Horner stond aantrekken goed personeel in de weg'

De afgelopen jaren zijn meerdere sleutelpersonen vertrokken bij Red Bull en volgens de zwager van Max Verstappen was het lastig om geschikt personeel terug te halen of aan te trekken, juist omdat Horner nog steeds aanwezig was. "Ik heb gehoord dat er behoorlijk wat problemen waren met het terughalen of binnenhalen van belangrijke personeelsleden, omdat sommigen de sfeer binnen het team niet prettig vonden," aldus Piquet jr. "Volgens sommigen was het met Horner binnen het team een stuk lastiger om de juiste mensen aan te trekken of terug te halen."

Controle behouden

Dat Horner van Red Bull een succesformatie heeft weten te smeden, staat volgens Piquet jr. buiten kijf. Wel zou de Brit volgens verschillende bronnen te veel macht naar zich toe hebben getrokken. "Er werd aangegeven dat de taken binnen Red Bull wat meer verdeeld moesten worden, maar daar wilde Horner niet aan. Hij wilde alles in eigen beheer houden: beide teams, maar ook de motoren; hij wilde overal de controle over," aldus Piquet jr.

