Als het aan Jolyon Palmer ligt, dan gaat race-engineer Gianpiero Lambiase voortaan een grotere rol binnen Red Bull Racing spelen. De Engelsman stelt dat er inmiddels weinig over is van het succesteam, en dat het nu tijd is dat 'GP' een centralere rol op zich neemt.

De afgelopen jaren heeft er bij Red Bull een leegloop plaatsgevonden. Halverwege 2023 besloot Rob Marshall op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging en begin 2024 dook hij op bij McLaren. Adrian Newey kondigde vorig jaar zijn vertrek aan en is inmiddels tijdens raceweekenden in de kleuren van Aston Martin te zien. Jonathan Wheatley leidt tegenwoordig Kick Sauber, en Christian Horner kondigde afgelopen woensdag zijn vertrek aan. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een heropbouw bij Red Bull, en daarin ziet Palmer een belangrijke rol weggelegd voor Lambiase.

Zware opgave Mekies

In de F1 Nation Podcast legt Palmer uit dat Laurent Mekies voor een zware opgave staat. De Fransman moet direct enkele grote problemen aanpakken. "Er zijn echt grote zaken die hij meteen moet oplossen, en de coureursbezetting is daar duidelijk één van. Het contract van Max Verstappen en alle geruchten eromheen vallen samen met het moment waarop Christian uit het team is gezet. Dus ik denk dat dat een van de belangrijkste zaken is waar Laurent, samen met de top van Red Bull, zich serieus op moet richten: kunnen ze hun stercoureur behouden?", aldus Palmer. "Want op dit moment lijkt Max de lijm te zijn die het hele team nog bij elkaar houdt. Als je Max nu weghaalt bij Red Bull, dan zijn ze álle oude leiders kwijt."

'GP' krijgt centrale rol

Volgens Palmer zijn er nog een paar belangrijke figuren over. Zo is Helmut Marko nog steeds betrokken, en wijst hij op Lambiase, inmiddels ook ‘Head of Racing’. "Helmut Marko is er nog steeds in een adviserende rol, maar veel mensen uit de raceleiding zijn vertrokken uit hun hoge functies. Toch weet Max nog steeds poleposition te pakken op Silverstone. Hij is nog steeds in staat het team aan te sturen. Gianpiero wordt nu uiteraard ook een centrale figuur, en hij heeft een uitstekende relatie met Max. Maar de andere coureur is een groot vraagteken, en daar komt Laurent goed van pas. Hij heeft eerder met Yuki Tsunoda gewerkt en ook met anderen, en kan hopelijk wat duidelijkheid brengen in die situatie", besluit Palmer.

