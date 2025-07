Marko veegt favorietenrol Mercedes in 2026 van tafel en wijst vier cruciale factoren aan

Dr. Helmut Marko waarschuwt voor voorbarige conclusies over het komende seizoen. Hoewel analisten en experts vermoeden dat Mercedes met de snelste power unit aan de start zal verschijnen, gelooft Marko daar niet direct in. Hij wijst daarbij op vier cruciale factoren die bepalend zullen zijn voor het nieuwe Formule 1-seizoen.

Vanaf volgend jaar krijgt de Formule 1 te maken met volledig nieuwe motorreglementen. De helft van het motorvermogen zal afkomstig zijn van de verbrandingsmotor; de andere helft wordt opgewekt via elektrische energie uit de accu. In 2014, bij de introductie van de hybride power units, domineerde Mercedes het veld, en voor 2026 verwachten sommigen een herhaling van dat scenario. Toch blijft het volgens Marko koffiedik kijken: het is een compleet nieuwe aandrijfeenheid en niemand weet hoe de krachtsverhoudingen daadwerkelijk liggen totdat het eerste raceweekend begint.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull Racing wil niet moeilijk doen bij mogelijke transfer Verstappen'

Glazen bol

Marko heeft zich eerder al verbaasd over de favorietenrol die Mercedes nu al wordt toegedicht. Bij F1-Insider licht hij toe: "In een glazen bol kijken is vaag." Hij benadrukt dat er vier elementen zijn die bepalend zullen zijn voor het succes van de nieuwe power units en op al die vlakken moet het kloppen: "Vier dingen zijn cruciaal bij de nieuwe motor: het batterijcircuit, de verbrandingsmotor, de software en, niet te onderschatten, de verplichte biobrandstof." Hoewel Red Bull komend seizoen voor het eerst met een zelfontwikkelde krachtbron aan de start verschijnt, heeft Marko alle vertrouwen in het motor-project: "Ik heb vertrouwen in onze engineers en krijg positieve feedback."

Gerelateerd