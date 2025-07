Hoewel Max Verstappen nog altijd tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing, wil het Oostenrijkse team hem volgens F1-Insider niet in de weg staan, mocht hij besluiten te vertrekken.

De afgelopen weken ligt de toekomst van Verstappen onder een vergrootglas. Dat heeft voornamelijk te maken met de sportieve terugval van Red Bull, terwijl Mercedes zich heeft aangediend als een serieuze optie B. Dat Toto Wolff en Verstappen met elkaar gesproken hebben, is inmiddels wel duidelijk. Manager Raymond Vermeulen liet hierover onlangs weten dat het vrij normaal is dat coureurs met andere teams praten, en dat de focus momenteel vooral ligt op de prestaties van Red Bull.

'Red Bull wil Verstappen niet dwarsbomen'

Diverse media meldden onlangs dat het kamp van Verstappen tot eind juli de tijd neemt om een beslissing te nemen over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen. Daarbij zouden verschillende ontsnappingsclausules een rol kunnen spelen. Toch zou Red Bull Verstappen niet willen tegenwerken als hij besluit zijn heil elders te zoeken. "Dat er een ontsnappingsclausule in zijn contract tot 2028 bestaat, speelt daarbij slechts een ondergeschikte rol: als Verstappen wil vertrekken, zal Red Bull hem geen strobreed in de weg leggen," zo schrijft het medium.

Succesfactoren Red Bull vertrokken

Het kamp-Verstappen zou Mercedes serieus overwegen. Hoewel het nog onduidelijk is hoe de krachtsverhoudingen er volgend jaar uitzien, zijn er inmiddels wel sleutelpersonen van het Red Bull-succes vertrokken. Adrian Newey werkt tegenwoordig voor Aston Martin, Rob Marshall draagt inmiddels het papaja-oranje shirt van McLaren, en Christian Horner werd vorige week door de leiding van Red Bull de laan uitgestuurd. De ideale opvolger - Jonathan Wheatley - die vorig jaar nog bij Red Bull zat, is inmiddels teambaas van Kick Sauber. Het Duitse medium schat de kans op een eventuele transfer van Verstappen momenteel op 50:50.

