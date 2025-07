Hoewel er verhalen rondgaan dat Jos Verstappen in Silverstone ruzie had met voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner, legt F1-journalist Frank Woestenburg in de NOS Formule 1-podcast uit dat de ruzie niet met Horner was, maar met voormalig Red Bull-communicatieman Paul Smith.

Nadat vorige week bekend werd dat Horner moest vertrekken bij Red Bull, meldde The Race dat hij niet de enige was die afscheid moest nemen. Volgens het medium werden ook Paul Smith, die een functie bekleedde op de marketing- en communicatieafdeling, en Oliver Hughes, hoofd marketing en commercieel directeur van Red Bull, ontslagen. Het duo werd gezien als bondgenoten van de voormalig teambaas.

'Aanvaring Jos en Paul Smith in Silverstone'

Er gaan verhalen dat Jos Verstappen in Silverstone ruzie had met Horner, maar dat wordt door Woestenburg gecorrigeerd: “Er was een aanvaring tussen Jos en Paul Smith, de communicatieman van Red Bull en in de praktijk de vertrouwensman van Christian Horner. Er is een felle discussie geweest tussen die twee,” aldus de journalist.

'Controlefreak' Horner wilde weten wat Jos had gezegd bij Britse media

Smith zou in opdracht van Horner regelmatig hebben gecontroleerd wat Jos Verstappen aan de Britse media vertelde. Woestenburg legt uit: “Het zat Jos vooral dwars dat, wanneer hij sprak met Britse media, wat wel eens gebeurt in de paddock, Paul Smith achteraf telkens langs diezelfde journalisten ging om te achterhalen wat er gezegd was. Dat deed hij niet uit zichzelf, maar hij werd gestuurd door Horner, die wilde weten wat er door wie werd gezegd. Hij is nogal een controlefreak, en dat schoot Jos in het verkeerde keelgat.”

