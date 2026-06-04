Christian Horner heeft een nieuwe uitdaging gevonden in de internationale zakenwereld, bijna een jaar nadat hij na een dienstverband van twintig jaar werd ontslagen als teambaas van Red Bull Racing. De voormalig topman van de renstal uit Milton Keynes gaat per direct aan de slag als speciaal adviseur voor investeringen in premium sporten bij de Britse investeringsmaatschappij Oakley Capital. Hiermee zet de 52-jarige Brit voorlopig een streep door een snelle terugkeer in de paddock van de Formule 1.

Sinds het vertrek van de succesvolle manager uit Milton Keynes in juli 2025 werd er in de paddock volop gespeculeerd over zijn volgende carrièrestap. Er deden geruime tijd hardnekkige geruchten de ronde over een mogelijke overstap naar teams als Alpine of Aston Martin, of zelfs een adviserende rol bij een project met het Chinese automerk BYD. Terwijl Laurent Mekies inmiddels de scepter zwaait bij Red Bull Racing om de Oostenrijkse formatie voor te bereiden op de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026, heeft zijn voorganger ervoor gekozen om het vizier op de bredere sportmarkt te richten. Eind mei 2026 werd de aanstelling bij het Londense private-equityfonds officieel wereldkundig gemaakt.

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Voormalig teambaas moet commerciële waarde van sportprojecten vergroten

Binnen zijn nieuwe functie gaat de ex-teambaas nauw samenwerken met Peter Dubens, de oprichter van Oakley Capital. Het hoofddoel van de samenwerking is om nieuwe, schaarse investeringsmogelijkheden binnen de mondiale sportsector te identificeren en de commerciële waarde van deze projecten verder te ontsluiten. "Christian Horner wordt alom erkend als een uiterst succesvolle leider in de wereldwijde sport", stelt Dubens over de komst van de Brit. "Zijn staat van dienst, expertise en commerciële instinct zullen van onschatbare waarde zijn nu we ons sportportfolio verder uitbreiden", aldus de oprichter van het fonds. Dubens benadrukt dat het bedrijf specifiek zoekt naar sportondernemingen met een hoog groeipotentieel en onbenutte commerciële kansen in een consoliderende markt.

Het investeringsfonds heeft de afgelopen jaren al flink aan de weg getimmerd binnen diverse sportdisciplines. Zo bezit Oakley Capital momenteel een meerderheidsbelang in het Britse America's Cup-zeilteam GB1 en heeft de maatschappij significante belangen in watersportmerk North Sails, padelmerk NOX en golfmerk Vice Golf. De kersverse adviseur ziet enorme potentie in deze groeiende markten. "Sportbedrijven profiteren van een groeiend wereldwijd publiek en hogere participatiegraden nu meer mensen een gezondere, actieve levensstijl omarmen", verklaart de vijftigplusser over de dynamiek in zijn nieuwe werkveld.

De ervaren Brit geeft aan dat hij de werkwijze van het Londense kantoor al langere tijd met grote belangstelling volgde. "Ik ken en respecteer Peter en het Oakley-team al vele jaren en heb altijd bewondering gehad voor hun aanpak bij het bouwen van ambitieuze, door oprichters geleide bedrijven", licht de nieuwe topman toe. Hij kijkt er dan ook naar uit om zijn decennialange ervaring uit de top van de autosport in te zetten voor andere sportdisciplines. "Oakley Capital heeft een sterke reputatie opgebouwd in het sport- en consumentenlandschap en ik kijk ernaar uit om in de toekomst samen te werken en mijn ervaring te delen om de volgende generatie toonaangevende sportbedrijven te ondersteunen", besluit de nieuwste aanwinst van het fonds.

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