Volgens tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso rijdt Max Verstappen momenteel op de toppen van zijn kunnen, maar is dat niet goed zichtbaar door het gebrek aan competitiviteit van de RB21. De Spanjaard wijst erop dat dit misschien wel het beste seizoen van de Nederlander is, terwijl hij het moet doen met minder materiaal dan zijn collega’s van McLaren.

Het gebrek aan competitiviteit van de Red Bull heeft ertoe geleid dat er twijfels zijn ontstaan over de toekomst van Verstappen bij het team. Volgens geruchten in de wandelgangen zouden er gesprekken zijn gevoerd met Mercedes, maar voorlopig heeft Verstappen nog altijd een contract bij Red Bull dat loopt tot en met 2028. Daarnaast heeft het Oostenrijkse team Laurent Mekies naar voren geschoven als opvolger van de vertrokken Christian Horner en zou het team opnieuw kunnen gaan bouwen aan de toekomst. Wel staan er komend jaar flinke uitdagingen te wachten: niet alleen moeten de teams een compleet nieuwe auto ontwerpen, ook de krachtbron gaat op de schop. Red Bull zal komend seizoen voor het eerst in haar geschiedenis rijden met een zelfontwikkelde power unit.

In 2024 titel gepakt, zonder beste auto te hebben

Alonso legt bij DAZN uit dat het in elk geval niet aan de stuurmanskunsten van Verstappen ligt: "Ik denk niet dat er dit seizoen veel is veranderd ten opzichte van andere seizoenen. Ik vind dat Verstappen elk jaar zijn beste seizoen tot dan toe rijdt," aldus Alonso, die ziet dat de viervoudig wereldkampioen zich blijft ontwikkelen. "In 2021 snoepte hij het kampioenschap weg bij Lewis Hamilton, en daarna domineerde hij meerdere jaren op rij. Vorig jaar had hij niet de meest dominante auto, en toch won hij het kampioenschap met nog meerdere races te gaan," vervolgt hij.

Red Bull moet Verstappen de auto geven

Hoewel de RB21 in de races vaak het onderspit delft tegen de McLarens, komt het enige echte gevaar voor het papaja-oranje team nog altijd uit de hoek van de Nederlander: "Dit jaar heeft hij misschien niet eens een auto die tot de beste twee of drie behoort, maar hij blijft vechten. Hij presteert altijd op het allerhoogste niveau. Het is nu weer aan Red Bull om hem een auto te geven waarmee hij voor het kampioenschap kan strijden. Maar over hemzelf bestaat geen enkele twijfel."

Updates onderweg

Helmut Marko gaf afgelopen week in zijn column voor SpeedWeek aan dat de titelstrijd echter nog niet voorbij is. Er zouden nieuwe onderdelen komen voor het komende raceweekend in België. "Met verdere upgrades voor België, die ons dichter bij McLaren zouden moeten brengen, zien wij de titelstrijd zeker nog niet als verloren," schreef de Red Bull-adviseur.

