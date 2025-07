Voor wie niet meer gelooft in de titelaspiraties van Max Verstappen, komt dr. Helmut Marko met opbeurende woorden. Hoewel ook hij erkent dat de achterstand op klassementsleider Oscar Piastri momenteel aanzienlijk is, heeft hij nog altijd vertrouwen in de kansen van de Nederlander en wijst hij op de aankomende updates.

Piastri voert het klassement aan met 234 punten. Lando Norris wist afgelopen weekend zijn eerste thuisrace te winnen en heeft het gat naar zijn teamgenoot verkleind tot slechts acht punten. Voor Verstappen ligt er een grotere uitdaging: hij moet een achterstand van 69 punten goedmaken op de Australiër.

Titelstrijd niet opgegeven

In Silverstone kwam Verstappen op de zaterdag nog goed voor de dag. Met een soort Monza-achtervleugel, waarbij er dus weinig downforce was, kon hij de pole position nog veiligstellen, maar tijdens de regenrace was er maar moeilijk mee te rijden. Toch wist Verstappen in de slotfase van de wedstrijd nog enkele plekken goed te maken en daarmee de schade te beperken. "P5 dus uiteindelijk voor Max in Silverstone, een week eerder de vroege uitvalbeurt in Oostenrijk door de tik van [Kimi] Antonelli. Dat maakt de titelverdediging van Verstappen er niet makkelijker op", zo opent Marko. Toch geeft hij de strijd niet op: "Maar we schrijven het kampioenschap nog lang niet af."

Updates in België

Daarvoor wijst de Oostenrijker simpelweg naar het programma wat er nog aankomt: "We hebben nog twaalf Grands Prix en vier sprintraces te gaan - dat betekent 300 WK-punten uit de GP's en 32 uit de sprintraces." Daarnaast onthult de adviseur dat er nog nieuwe onderdelen aankomen: "Tegen die achtergrond, en met verdere upgrades voor België die ons dichter bij McLaren zouden moeten brengen, zien wij de titelstrijd zeker nog niet als verloren."