Of Max Verstappen komend jaar in de kleuren van Mercedes rondrijdt, is nog even afwachten. Mocht de transfer daadwerkelijk doorgang vinden, dan heeft Toto Wolff eindelijk Verstappen binnengehaald. In 2015 kon de Oostenrijker de Nederlander geen zitje in de Formule 1 aanbieden, terwijl Red Bull dat wel kon. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Wolff echter eind 2020 nog een poging gedaan om Verstappen los te weken.

De afgelopen maanden zijn de geruchten over een mogelijke overstap van de viervoudig wereldkampioen aangewakkerd. Dat heeft niet alleen te maken met de situatie bij Red Bull Racing, waar de neerwaartse spiraal halverwege 2024 begon. Ook het vooruitzicht op komend jaar lijkt een rol te spelen. Zo verwachten experts en analisten dat Mercedes komend seizoen over de beste power unit beschikt, al moet dat uiteraard nog blijken.

Poging Mercedes mislukte

Volgens de Italiaanse sportkrant probeerde Wolff eind 2020 Verstappen naar Mercedes te halen. Dat was het jaar waarin Lewis Hamilton zijn zevende titel pakte, maar nog moest wachten op een contractverlenging, die pas op de vooravond van het seizoen 2021 rondkwam. De Brit tekende uiteindelijk voor slechts één jaar en pas tijdens de zomerstop volgde een tweejarige deal. Volgens het medium kan dit niet los worden gezien van de interesse van Mercedes in Verstappen: "Het is een langdurige flirt. Weinigen weten dat Wolff Verstappen al probeerde aan te trekken in de winter van 2020 op 2021. Hij had zich verdiept in zijn contractuele situatie om te begrijpen of een overstap mogelijk was." Verstappen ging uiteindelijk niet op dat aanbod in, en wist van 2021 tot en met 2024 vier wereldtitels te veroveren.

