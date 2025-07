De sportieve malaise die halverwege 2024 is ingezet en het aanhoudende gekwakkel van de tweede coureurs bij Red Bull Racing zijn volgens het Duitse Auto Motor und Sport de belangrijkste oorzaken van het ontslag van voormalig teambaas Christian Horner.

Halverwege vorig jaar zakte de RB20 van dominantie terug naar een auto die vooral moest jagen. Max Verstappen wist dankzij zijn voorsprong in het kampioenschap nog schade te beperken en zijn vierde titel te pakken, maar op pure snelheid kon de Red Bull niet meer meekomen met McLaren. Dat beeld herhaalt zich ook in 2025, terwijl de vloek op het tweede stoeltje bij Red Bull nog altijd niet is doorbroken.

Sportieve achteruitgang

Het Duitse medium wijst vooral naar de sportieve problemen die vorig jaar een hoofdpijndossier werden binnen de leiding van het energiedrankmerk. De constructeurstitel werd misgelopen, hoewel Verstappen nog wel wereldkampioen werd. Twee factoren zouden Horner uiteindelijk de kop hebben gekost: de sportieve neergang is nog altijd niet gekeerd en de tweede coureurs slagen er niet in het gat met Verstappen te dichten.

Gedoe met tweede coureurs

Sergio Pérez kreeg tijdens het raceweekend in Monaco in 2024 een contractverlenging, maar zijn prestaties verbeterden sindsdien niet. Met een flinke afkoopsom heeft Red Bull dat contract uiteindelijk kunnen beëindigen, maar ook zijn vervangers boden geen soelaas. Liam Lawson werd in 2025 al na twee races teruggezet naar het zusterteam, terwijl ook Yuki Tsunoda moeite heeft om aan te haken. Vooral de bestuurbaarheid van de RB21 wordt als knelpunt genoemd. Meerdere keren is benadrukt dat het werkvenster van de auto een grote achilleshiel vormt en tot op heden is daar nog geen oplossing voor gevonden.

