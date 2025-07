Volgens Raymond Vermeulen ligt de prioriteit van Max Verstappen nog altijd bij het verbeteren van de RB21. De wagen is nog steeds een zorgenkindje en hoewel er gesprekken met Mercedes lopen, wil Verstappen vooral het maximale uit zijn materiaal halen, zo stelt de manager in gesprek met Formule1.nl.

Rond de toekomst van Verstappen bij Red Bull Racing hangen momenteel flink wat vraagtekens. De Nederlander heeft een doorlopend contract tot en met 2028 bij Red Bull Racing, maar de prestaties lijken dit jaar steeds verder terug te vallen. Daardoor is Verstappens toekomst bij het Oostenrijkse team allerminst zeker.

Mediacircus

De gesprekken die op dit moment met Mercedes worden gevoerd, zijn volgens Vermeulen helemaal niet zo uitzonderlijk: "In de Formule 1 praat iedereen met elkaar. Het is logisch dat we ook met Toto praten, net zoals het logisch is dat we ook met A, B, C en D praten." Het is volgens hem juist de taak van het management om alle opties open te houden. Dat er nu zoveel wordt gesproken over Verstappens toekomst, ziet Vermeulen dan ook eerder als een hype dan als iets dat werkelijk speelt: "Dat we af en toe een kop koffie drinken, vind ik niet zo schokkend, maar daar wordt nu wel een heel mediacircus van gemaakt."