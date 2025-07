Sergio Pérez werd na vorig F1-seizoen ontslagen bij Red Bull Racing vanwege zijn teleurstellende prestaties, maar het is er bij de energiedrankfabrikant alleen maar slechter op geworden. 'Checo' onthult waarom Yuki Tsunoda het zo lastig heeft als teamgenoot van Max Verstappen.

Ollie Bearman van Haas en Gabriel Bortoleto van Kick Sauber zijn de enige fulltime coureurs die tot nu toe in 2025 minder punten hebben gescoord dan Yuki Tsunoda. Het is duidelijk dat Red Bull de verkeerde kant op is gegaan met de ontwikkeling van de auto. Verstappen moet ten opzichte van de afgelopen jaren ontzettend veel moeite doen om überhaupt op het podium te finishen. McLaren loopt alleen maar verder uit en een vijfde kampioenschap op rij lijkt Verstappen te kunnen vergeten. Ondertussen heeft Tsunoda vier achtereenvolgende Grands Prix achter de rug zonder punten te scoren, een reeks die we sinds 2008 niet meer van een Red Bull-coureur hebben gezien. De theorie van Pérez over wat er misgaat bij Red Bull, sluit aan bij de klachten van Tsunoda.

Klachten Tsunoda komen overeen met Pérez

"Ik weet niet waarom, het is iets dat ik moet checken", vertelde Tsunoda tegenover de aanwezige media na de kwalificatie in Spielberg. "Maar de balans was compleet zoek in die laatste ronde. Het voelde goed tijdens de eerste pushronde, maar in de tweede pushronde was er op de een of andere manier iets compleet mis. Volgens mij doe ik niks verkeerd met het opwarmen [van de banden] of iets dergelijks. En de balans is compleet anders, om eerlijk te zijn. Het is lastig om uit te leggen."

De klachten van Tsunoda komen overeen met wat Pérez heeft onthuld in de podcast Desde El Paddock. "De auto begint prima, maar zodra er ook maar één variabele veranderd, bijvoorbeeld de wind, regen, temperatuur, vuile lucht, dan neemt het je te grazen. Het werd onbestuurbaar. Je gaat dan zo erg in het moment zelf rijden. Het is raar dat de balans van de vrije training dan gewoon niet langer werkt."

