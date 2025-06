Max Verstappen accepteert inmiddels dat de titelstrijd in 2025 buiten bereik ligt. De McLarens zijn simpelweg een maatje te groot en de RB21 kent nog te veel verbeterpunten. Daarnaast heeft de uitvalbeurt in Oostenrijk gezorgd voor een achterstand van 61 punten op koploper Oscar Piastri. Verstappen hoopt dan ook dat hem niet langer wordt gevraagd naar zijn titelkansen.

De race op de Red Bull Ring was voor Verstappen al voorbij voordat die goed en wel begonnen was. In de openingsronde werd de Nederlander in bocht drie aangetikt door Kimi Antonelli. Beide coureurs konden hun race na de klap niet vervolgen, en de Mercedes-rookie stak direct de hand in eigen boezem. Voor Verstappen betekende het een voortijdig einde van een weekend dat al moeizaam verliep.

Titelstrijd écht voorbij volgens Verstappen

Tegenover Sky Sports F1 legt Verstappen uit dat de uitvalbeurt niet voor extra teleurstelling zorgde, de snelheid ontbrak simpelweg in de RB21. "Het was gewoon allemaal wat ongelukkig. We hadden dit weekend sowieso niet de snelheid, en we moeten dus veel leren. Geen fijn resultaat vandaag." De Limburger wist voor het laatst te winnen in Imola, maar met de huidige snelheid van de MCL39 lijkt dat voorlopig niet realistisch. "We doen altijd ons best. Mijn mentaliteit verandert niet. We hebben in het verleden veel gewonnen, en soms moet je gewoon accepteren dat je niet wint. We blijven natuurlijk altijd ons best doen." Tot slot hoopt de viervoudig wereldkampioen dat de vragen over een mogelijke titelstrijd nu achterwege blijven: "Hopelijk praten mensen er niet meer over."

