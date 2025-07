Doornbos open over vertrek naar Dubai na zware periode

Als donderslag bij heldere hemel maakte Robert Doornbos eind vorig jaar bekend dat hij zou stoppen als analist bij het Race Café van Ziggo Sport. De Rotterdammer onthulde dat hij van plan was te emigreren naar Dubai en gaf eerder bij GPFans al aan dat er veel nieuwe kansen liggen in het Midden-Oosten voor de Formule 1. In De Telegraaf licht hij toe dat hij daarnaast ook toe was aan een nieuwe start.

Na zijn actieve racecarrière pakte Doornbos de rol van analist op. In die hoedanigheid was hij jarenlang een van de vaste gezichten aan tafel bij Ziggo Sport. De kabelzender verloor echter eind 2021 de uitzendrechten, die werden toen overgenomen door het Scandinavische Viaplay. Hoewel de talkshow bleef bestaan, veranderde de samenstelling van het team. Zo vertrok presentator Rob Kamphues naar Viaplay en kondigde Doornbos eind vorig jaar zijn afscheid aan. Dat afscheid bleek echter van korte duur, want inmiddels schuift de voormalig Red Bull-coureur weer (virtueel) aan om zijn analyses over de Formule 1 te delen.

Artikel gaat verder onder video

Rolexbende

In gesprek met de krant vertelt Doornbos dat hij zich inmiddels volledig thuis voelt in Dubai en dat hij met zijn vertrek uit Nederland ook een donkere periode wilde afsluiten. Bij zijn dochter Jada werd nierkanker vastgesteld en hijzelf werd voor zijn woning overvallen. "Veel", zegt Doornbos over de impact van die gebeurtenis. "Er zaten trackers onder mijn auto, deze Rolexbende heeft me waarschijnlijk weken gevolgd en me uiteindelijk voor de deur van ons huis neergeknuppeld voor een horloge. Doordat ze die trackers aan hadden laten staan, kon de politie ze snel oppakken. Natuurlijk doet dit veel met je, je voelt je niet meer veilig." Het zette hem aan het denken: "De overvallers zijn veroordeeld tot dertig maanden, maar dat dit soort dingen gebeuren in Nederland, dat is niet best."

Doornbos: 'Het voelde gewoon goed'

Dat Doornbos uiteindelijk met zijn gezin in Dubai terechtkwam, is geen toeval. De Formule 1 is sterk in opkomst in het Midden-Oosten, en ook het ondernemershart van Doornbos klopt daar sneller. "Mijn opa, een succesvolle ondernemer, zei altijd dat je dicht bij het vuur moet zitten. En dat vuur is hier. Het Midden-Oosten biedt volop kansen, zeker voor de racewereld en mijn zakelijke activiteiten. Er worden inmiddels vier races gehouden in deze regio, en binnenkort komt daar een vijfde bij in Riyadh." Toch draait het niet alleen om sport of zaken, benadrukt hij: "Elke keer als ik hier voor mijn werk was, keerde ik terug naar Amsterdam met een bak energie en inspiratie. Het voelde gewoon goed."

Gerelateerd