Toto Wolff kan deel wels genieten op de manier waarop Mohammed Ben Sulayem leidinggeeft bij de FIA. Hoewel de relatie tussen de Mercedes-teambaas en de FIA-president vaak onder druk stond en Wolff niet altijd even blij was met de strenge aanpak van de man uit het Midden-Oosten, ziet hij nu toch ook wel de voordelen van zijn manier van leidinggeven.

Sinds Ben Sulayem eind 2021 aantrad als president van de FIA, zijn er regelmatig spanningen geweest tussen hem en de Oostenrijker, al heeft Ben Sulayem het vaak wel met meer mensen aan de stok. Vooral de strengere regels, zoals het 'vloekverbod', zorgden voor wrijving. Inmiddels lijken de verhoudingen echter wat beter te zijn. Wolff stelt: “Je kunt niet ontkennen dat hij met een ijzeren vuist regeert. Hij laat zich door niemand vertellen wat hij moet doen. Dat kan zijn voordelen hebben", zo citeert Motorsport.com.

Artikel gaat verder onder video

Vloekverbod

Een van de meest besproken regels was het 'vloekverbod', dat aanvankelijk veel kritiek kreeg. De FIA heeft in april echter aanpassingen doorgevoerd, zoals het verlagen van boetes en uitzonderingen voor vloeken in ongecontroleerde omgevingen. De teambaas van Mercedes steunt het verbod en benadrukt het belang van goed gedrag, vooral voor jonge fans die naar coureurs opkijken. "Ik denk dat zijn standpunt over vloeken correct is. Veel coureurs die op de radio schreeuwen, spreken geen Engels als moedertaal. Als een Franse of Italiaanse coureur ‘go and fuck yourself' op de radio zegt en denkt dat dat normaal is, komt dat waarschijnlijk omdat hij het al zo hoort sinds zijn karttijd. Als je het letterlijk vertaalt naar zijn moedertaal, kan het hem echt shockeren."

Elfde team

Daarnaast was er de kwestie van het toevoegen van een elfde F1-team, waarbij de FIA-president de komst van Andretti ondersteunde. Aanvankelijk was Wolff sceptisch, maar hij erkent nu dat het waarschijnlijk een goede zet is geweest, vooral met de steun van Cadillac. "Het is goed voor de sport. Dus er is iets positiefs uit voortgekomen,", zo lijkt hij inmiddels volledig gedraaid te zijn rondom het idee waar hij eerst nog zo fel op tegen was.