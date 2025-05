Komend weekend wordt de triple header in F1 afgesloten met de F1 Grand Prix van Spanje, waar het al weken over gaat. Wat gaat er komend weekend nou precies veranderen en wat voor effect gaat de regelwijziging en de tests precies hebben?

Vorig jaar ging het in F1 vaak over de flexibele vleugels, die onder meer door McLaren en Mercedes werden gebruikt. Red Bull was degene die, toen het bij het team van Verstappen sportief gezien minder bleek te worden en McLaren de dominante auto had, dit aankaartte bij de FIA. Toen concludeerde het autosportorgaan dat de vleugel volgens de reglementen was, maar dat ze wel graag zagen dat de vleugel werd aangepast. Begin dit jaar besloot de FIA strenger op de flexibiliteit van de vleugels te gaan testen en tevens de reglementen aan te scherpen.

Achtervleugel F1-auto

De achtervleugel van de huidige F1-auto's worden al sinds begin dit jaar getest en hebben al te maken gekregen met strengere regels omtrent hoever ze flexibel mogen zijn en mogen bewegen en buigen op de baan. De FIA stelde dat er door die veranderingen al een paar teams waren die hun achtervleugel moesten aanpassen, alhoewel nooit naar buiten kwam welke teams dit waren. Vanaf Spanje pakt de FIA echter door.

Ook de voorvleugels worden aangepakt

De FIA gaat vanaf de Grand Prix van Spanje nu ook de voorvleugel voorzien van meer tests. Het gewicht en de belasting bij de voorvleugel blijft hetzelfde, maar de vleugel zelf mag wat betreft het hoofdprofiel niet meer 15mm maar 10mm buigen. Dit zorgt dus voor een minder flexibele voorvleugel. Volgens de geruchten zou dit vooral impact op McLaren en Mercedes gaan hebben. Red Bull heeft het hele seizoen al uitgesproken dat het hoopt hiervan te kunnen profiteren om met de concurrentie het huidige gat naar McLaren te kunnen dichten. Het zal vooral impact hebben op de prestaties van de auto in de snellere bochten, waarin de druk hoog zal zijn voor de vleugel wanneer er gestuurd wordt.

Toch is het nog maar de vraag in hoeverre dit echt veel impact gaat hebben. Het grootste voordeel wat McLaren heeft ten opzichte van de concurrent, de temperatuur van de banden, gaat hier echter amper tot niet door veranderen. McLaren rijdt daarnaast sowieso al het hele seizoen met een auto die vooral goed is in de middellange en langzame bochten en excelleert wat betreft de temperatuur en dus slijtage van de banden gedurende de race. Dit is ook waarom er op zaterdag kansen liggen voor de concurrentie, maar het team op zondag vaak heer en meester is. Het team kiest er niet voor om voor topsnelheid te gaan, maar vooral effectief te zijn op de andere plekken van het circuit. De kans dat deze nieuwe regel omtrent de voorvleugels daar verandering in gaat brengen, lijkt dus klein op basis van het profiel van de auto van McLaren en de kracht van de auto van het Britse team.

