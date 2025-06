Er is de afgelopen weken veel gezegd en geschreven over het incident tussen Max Verstappen en George Russell, waarbij er vooral geopteerd werd voor straffen tegen de Nederlander. Jacques Villeneuve is echter van mening dat juist laatstgenoemde coureur bestraft had moeten worden.

De Grand Prix van Spanje stevende lange tijd op een race die voornamelijk als tactisch steekspel de boeken in zou gaan. Toch kwam daar na de safety car wegens de gestopte Andrea Kimi Antonelli verandering in. Na de herstart kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met Charles Leclerc en Russell. Nadat engineer Gianpiero Lambiase de Nederlander opdroeg om de 'gewonnen' plek terug te geven, sloegen de stoppen door bij de viervoudig wereldkampioen en gaf hij Russell een beuk nadat hij eerst zijn plek inderdaad leek terug te geven. Na afloop van de race moest de Nederlander er niks van weten en weigerde hij de schuld op zich te nemen.

Statement Verstappen

Eén dag later veranderde de zaak en kwam Verstappen plotseling met een excuus op Instagram op de proppen: "We hadden een strategie om naar uit te kijken en we reden een prima race in Barcelona, totdat de safety car naar buiten kwam. Ik werd steeds meer gefrustreerd door de bandenkeuze die we voor het einde hadden gemaakt, en sommige acties die na de safety car-herstart werden gepleegd. Het leidde tot een actie die niet oké was en het had niet mogen gebeuren. Ik doe altijd mijn uiterste best voor het team en dan kunnen de emoties hoog oplopen. Je wint samen, je verliest samen. Tot in Montreal", zo liet hij weten in een verklaring.

Russell verdiende straf

Een soort van schuldbekentenis, dus. Toch is Villeneuve van mening dat juist Russell een straf verdiende: "Er was geen voorbedachte rade van Max Verstappen. Het gebeurde in een oogopslag en hij probeerde zijn positie terug te krijgen en deed het compleet verkeerd, maakte er gewoon een enorme puinhoop van. Meteen zeiden mensen dat hij het expres deed en hij hem eraf wilde rijden", stelt hij tegenover BetVictor Casino. "Het grappige is dat Russell juist een straf verdiende. Hij raakte Max op het achterwiel in bocht één, wat volgens de regels betekent dat er een botsing veroorzaakte en een andere coureur van de baan forceerde. Waarom kreeg hij daar geen straf voor? Als je regels hebt, moet je ze altijd en overal toepassen. Russell verdiende een straf."

