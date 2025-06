Max Verstappen was na de F1 Grand Prix van Spanje het grote onderwerp van gesprek, ook al was het Oscar Piastri die de wedstrijd had gewonnen. Het was het incident tussen de Red Bull Racing-coureur en George Russell waar alle ogen op gericht waren. De commentatoren van Viaplay reageerden op de clash en zelfs zij konden de actie van Verstappen niet verdedigen.

Terwijl Piastri en Lando Norris domineerden voor McLaren met een één-twee op het Circuit de Barcelona-Catalunya, werd er daarachter fel gevochten. Verstappen moest de slotfase na een safety car-herstart op de harde band doen, verre van de ideale compound. Hij verloor bijna de macht over het stuur bij het uitkomen van de laatste bocht en zag Charles Leclerc langs hem komen. Russell probeerde mee te klappen, maar raakte de Limburger die daardoor de eerste bocht moest afsteken. Race-engineer Lambiase gaf Verstappen de opdracht om de Mercedes erlangs te laten. Dit wilde hij niet, en de FIA legde na de race uit dat het ook niet had gehoeven. Uit boosheid reed Verstappen tegen Russell op wat hem een tijdstraf van 10 seconden kostte evenals 3 strafpunten op zijn superlicentie, wat hem dicht bij een schorsing brengt. Melroy Heemskerk, in 2009 de Formule Ford Benelux-kampioen, en Nelson Valkenburg lieten door de Viaplay-microfoon weten dat het niet kon wat Verstappen deed.

Retaliation

"Dat is gewoon niet handig. Hier gaat hij serieus gezeik mee krijgen", vertelde Heemskerk over het incident. Na het horen van de boardradio van Russell, toen hij verbaasd "Wat de f***?" zei, reageerde Heemskerk: "Ja, dat snap ik wel." Valkenburg voegde eraan toe over de woedende Verstappen: "Russell moet voorbij gelaten worden volgens Lambiase. Volgens de analyse klopt het ook wel, maar het voelt zo oneerlijk en dus de retaliation [wraak], zoals de Britten zouden zeggen."

Ellebogen en ruw racen

Heemskerk vond het "niet kunnen" wat Verstappen deed en Valkenburg vervolgde: "We houden van de ellebogen gebruiken, we houden van ruw racen, maar hier krijg je gedoe mee en daar houden we niet van." Heemskerk was duidelijk over de titelkansen van Verstappen: "Als je mee wilt doen voor het kampioenschap, moet je niet dit soort dingen doen. Ik weet dat er veel Verstappen-fans zijn, maar dit is gewoon niet handig."

