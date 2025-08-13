Viaplay verlaagt tijdelijk de prijzen van de abonnementen. De streamingdienst geeft aan dat het hiermee de opening van het nieuwe Premier League-seizoen wil vieren, maar de Formule 1-fans kunnen ook profiteren van het voordeeltje.

Sinds 2022 is Viaplay de Nederlandse uitzendgemachtigde van de Formule 1, nadat het de rechten overnam van Ziggo Sport. Tot minimaal 2029 zal de Scandinavische partij beschikken over de uitzendrechten, waarbij Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het geluid onder de beelden verzorgen. Aan het begin van het tijdperk Formule 1 waren er nog diverse klachten over de beeldkwaliteit en het commentaar. Hoewel dat tegenwoordig minder lijkt te zijn, is het aantal abonnees de afgelopen jaren wel steeds kleiner geworden.

Tijdelijke prijsverlaging

Het basisabonnement kost tijdelijk €13,79 per maand als je dit afneemt in een jaarabonnement, waarmee €3,20 per maand wordt bespaard ten opzichte van de reguliere prijs. Hetzelfde abonnement, maar dan opzegbaar, kost momenteel €19,99 per maand. Datzelfde bedrag moet worden betaald voor het eerste abonnement zonder reclame, maar dat moet dan wel in de vorm van een jaarabonnement worden afgenomen. Een maandabonnement voor Viaplay zonder reclame kost momenteel €21,99 per maand. Bij alle abonnementen is overigens F1 TV Pro inbegrepen. Een los abonnement bij de streamingdienst van de koningsklasse zelf kost momenteel €11,90 per maand of €142,99 per jaar, maar dan krijg je wel het Premium-abonnement met 4K UHD-beelden.

Viaplay in zwaar weer?

Het lijkt niet alleen een actie te zijn waarbij Viaplay de klanten wil informeren over het nieuwe voetbalseizoen. Zo werd afgelopen maand duidelijk dat het aantal gebruikers in de landen waar Viaplay actief is, in het laatste kwartaal is gedaald van 4,7 miljoen naar 4,3 miljoen. TotaalTV meldde afgelopen maand dat het bedrijf bezig is met kostenbesparingen. Daarbij wees een bron van het medium op de verkoop van een aantal sporten die de streamingdienst in bezit heeft: "Echt alles is te koop en wordt ook in pakketten aangeboden aan tv-zenders." Dan gaat het overigens niet over de Formule 1, want die zou de Scandinavische partij in bezit willen houden.