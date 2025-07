Viaplay heeft wederom een reeks wijzigingen doorgevoerd en daarmee haar abonnees andermaal tegen zich in het harnas gejaagd. De Zweedse streamingsdienst draait de kraan verder dicht bij meerdere sporten waarvan het de uitzendrechten in handen heeft, maar compenseert abonnees niet in de abonnementsprijs. Het zorgt voor de nodige kritiek op X.

Viaplay verkeert in financieel zwaar weer en werd kortgeleden ternauwernood gered van een faillissement door investeringen van Canal+ en PPF. Maar sindsdien is het er voor de abonnees niet beter op geworden. De abonnementsprijzen zijn meermaals verhoogd, waarmee Viaplay nu één van de duurste streamingsdiensten op de Nederlandse markt is. Je zou verwachten dat de stijgende prijzen gepaard gaan met investeringen in het zender- en contentaanbod, maar niets is minder waar. Viaplay is - terwijl de prijzen omhoog blijven gaan - haar uitzendingen aan het afschalen. Niet alle sportwedstrijden worden meer live of in een volledige programmering uitgezonden.

Viaplay ontkent bezuinigingen, voert deze 24 uur later toch door

Er deden kortgeleden geruchten de ronde dat Viaplay zou gaan bezuinigen op de uitzendingen rondom de aankomende PDC dartstoernooien. Totaal TV informeerde bij de streamingsdienst naar de waarheid achter deze geruchten, maar Viaplay deed verhalen af als onzin en stelde dat "deze plannen er op dit moment niet zijn". Maar nog geen 24 uur later werden de wijzigingen (lees bezuinigingen) toch doorgevoerd. 'Dit wordt vandaag door Viaplay na vragen van kijkers via sociale media bevestigd. Binnen 24 uur is het ‘geen plannen hebben’ dus veranderd in wel degelijk bezuinigen op sportuitzendingen van evenementen waarvan Viaplay in Nederland de exclusieve uitzendrechten bezit', zo schrijft Totaal TV.

Viaplay verkoopt ook Premier League-rechten door aan Amazon

Maar dat is niet het enige. Ook andere sporten moet eraan geloven bij Viaplay. Zo heeft de Zweedse streamingsdienst een deel van haar uitzendrechten van de Premier Leage-wedstrijden doorverkocht aan Amazon Prime. Door deze deal mag Amazon Prime 38 wedstrijden uit deze voetbalcompetitie live uitzenden en Viaplay niet meer. Abonnees zien dit als een mes in hun rug, aangezien sommigen van hen juist een abonnement bij Viaplay hebben afgesloten om alle Premier League-wedstrijden te kunnen zien. Dit kan nu niet meer en ze worden hier niet voor gecompenseerd met bijvoorbeeld een lagere abonnementsprijs.

Abonnees woedend op Viaplay op X

Op social media regent het - niet voor de eerste keer - klachten. Dat de Premier League-uitzendrechten zijn doorverkocht zonder dat abonnees hiervoor gecompenseerd worden, schiet bij menigeen in het verkeerde keelga. "En dat kan zomaar? Ik heb een Viaplay abonnement voor alle PL wedstrijden in dit kalenderjaar, hoe gaan jullie dat oplossen?", zo vraagt Jacob Molenkamp zich af. "Totaal bizar... Nu moet je dus 2 streamingsdiensten nemen omdat Viaplay geld heeft geïnd voor 38 wedstrijden. Zitten er dus altijd een paar [wedstrijden] bij van het cluppie dat jij volgt. Walgelijk", zo reageert een ander. "Dus dan krijg ik geld terug voor het teveel betaalde abonnementsgeld?", klinkt het elders.

F1 blijft onaangetast bij Viaplay, maar voor hoe lang?

Met betrekking tot de Formule 1-uitzendingen lijkt er vooralsnog niets te veranderen. Maar als de moeizame financiële situatie bij Viaplay zich doorzet, is het maar de vraag of ze de rechten exclusief voor zichzelf kunnen houden. De nieuwe deal tussen de F1 en Viaplay loopt nog tot medio 2029, maar Viaplay heeft in het verleden al aangetoond niet altijd even transparant en betrouwbaar te zijn.

'Voor de marktintroductie in Nederland beloofde Viaplay – zelfs ook benoemd in een persbericht van FOM – dat het minimaal zes races per jaar gratis aan alle Nederlandse kijkers zou aanbieden. Dit werd er uiteindelijk één, omdat de Dutch GP in Zandvoort conform de Mediawet live op een ‘open net’ kanaal moet worden uitgezonden. Daarna volgden nog onware uitspraken over ‘het meest robuuste netwerk’ in de industrie, het neerleggen van de schuld van beeldhaperingen bij de abonnee zelf, het niet uitzenden van reclame tijdens sport (toen er nog geen reclameabonnementen waren) en nog enkele uitspraken die later werden aangepast', zo schrijft Totaal TV.

Klopt! Er zal helaas het hele weekend geen studio uitzending zijn voor de World Cup of Darts. — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) June 12, 2025

Prime heeft de rechten overgenomen voor 38 wedstrijden en zal dit seizoen één wedstrijd per speelronde uitzenden. In de meeste gevallen gaat dat om de wedstrijden op zaterdagmiddag 13.30. De overige 342 wedstrijden blijven live en exclusief bij Viaplay te zien. — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) June 18, 2025

En dus gaan jullie eindelijk de prijzen verlagen omdat wij ieder weekend 1 wedstrijd missen? — Teun Mulder (@mulder_teun) June 18, 2025

En dat kan zomaar? Ik heb een Viaplay abonnement voor alle PL wedstrijden in dit kalenderjaar, hoe gaan jullie dat oplossen? — Jacob Molenkamp (@jacobmolenkamp) June 21, 2025

totaal bizar....nu moet je dus 2 streamingdiensten nemen omdat viaplay geld geind heeft voor 38 wedstrijden....zitten er dus altijd een paar bij van het cluppie dat jij volgt....walgelijk .. — Jacob (@jacobusBreedve1) June 18, 2025

Zo stom dit. Dus ik betaalt 21,95 en kan niet eens alle wedstrijden bekijken? — johan kirchyunger (@johannetje1980) June 19, 2025

Wat raar toch dat steeds meer mensen iptv nemen 🤔 — Barry (@COYS_BN) June 20, 2025

Dus dan krijg ik geld terug voor het teveel betaalde abonnementsgeld? — remon kuiper (@RaKuiper77) June 21, 2025

Ik zie de prijsverlaging wel tegemoet 👍 — 🎗Fred de Ren🎗 (@DokkieGooner) June 22, 2025

Waarom verkopen jullie niet gewoon de hele handel aan een andere partij?! 20+ euro is echt krankzinnig. — Marcus (@mvdb2009) June 22, 2025

