Viaplay is, zo is alom bekend, niet al te populair binnen Nederland sinds het in 2022 zich begon te melden in de Nederlandse markt. Toch is er ook buiten ons land veel kritiek op Viaplay en hun service, ditmaal in Scandinavië zelf.

Viaplay nam vanaf 2022 de uitzendrechten over van Ziggo Sport, dat dankzij de opkomst van Max Verstappen erg populair werd onder de fans dankzij de manier van uitzenden, de mensen die daar in beeld kwamen en de kwaliteit van de programma's. Verandering is vaak lastig, maar dit bleek in het geval van Viaplay erg lastig te zijn. Viaplay zelf was ambitieus, maar bleek te ambitieus en moest al snel verschillende landen verlaten, de prijzen van de abonnementen verhogen en mensen ontslaan. Sindsdien is Viaplay op dat gebied in iets rustiger vaarwater terechtgekomen, maar kritiek vanuit de Nederlandse fans blijft flink aanwezig.

Viaplay ook onder vuur buiten Nederland

Toch is het niet alleen een Nederlands ding. Ook in Scandinavie zijn ze steeds minder blij met Viaplay, waar er net zoals in Nederland kritiek is op de prijzen van de abonnementen, de klantenservice, de kwaiteit van de streams en programma's en nog veel meer. 'Ik wil geen cent meer betalen of mezelf een jaar lang vastleggen, tot ziens!' en 'Ik stap ook over' zijn een paar reacties. In Nederland, zo was al bekend, gaat Viaplay de prijzen van het jaarabonnement tijdelijk verlagen, nadat in juni en juli al duidelijk was geworden dat het aantal abonnees was gedaald.

Nej @TV4_Hockey, jag tycker redan er tjänst för det söndersaltade 549kr/mån som innehåller..

-Tonvis av reklam

-Horribla delningsmöjligheter med familj

-Massa tekniska problem



..är dålig som den är. Vill inte betala en spänn mer eller binda upp mig på 1 år heller.

Hejdå 👋 pic.twitter.com/cLaypPgJI1 — Emil Olsson (@EmilOls42054984) August 12, 2025

@viaplay Why the fuck do I still have commercials at the start of every single episode I start, even when I pay for the subscription without commercials? Scammers — Imerideus (@Imerideus) August 12, 2025

Onko Viaplayn urheilupakettiin mitään fiksuja hintoja tällä hetkellä? Kiinnostelis ottaa, mut hinnat vähän suolasia.#viaplay — Jesse Putkonen (@JessePutkonen) August 12, 2025

Eneste måten å få prisene ned her vil jo være at alle bytter til I P T V. Når viaplay nå øker prisen pga høy betalingsvillighet. — Johnsen92 (@johnsendelapro) August 13, 2025

Säger upp mitt abonnemang också och går över till IP-tv 👏 — revenue (@pumpstocken) August 12, 2025

