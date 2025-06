Viaplay zit nog steeds financieel gezien in zwaar weer, iets wat eerder dit jaar al duidelijk werd toen de prijzen voor een abonnement omhoog gingen. Nu heeft Viaplay nog een ingreep moeten doen waar fans niet zo blij mee zijn en werd dit op een opvallende manier bekendgemaakt.

Viaplay heeft sinds 2022, toen het nieuwe tijdperk in F1 begon, het recht om de Formule 1 uit te zenden in Nederland en heeft in de tussentijd ook een verlenging van die rechten tot eind 2029 kunnen regelen. Het nam de rechten over van Ziggo Sport, dat vooral mee kon varen op het momentum rondom F1 dankzij de komst van Max Verstappen. Sinds F1 op Viaplay uitgezonden wordt, zijn er van F1-fans onder meer klachten over de beeldkwaliteit, geluid, het terugkijken van sessies, de programma's zelf, het commentaarduo en vooral de prijzen en de communicatie vanuit de streamingdienst. In de tussentijd heeft Viaplay al veel landen weer verlaten en focust het zich vooral op Scandinavië en Nederland.

Viaplay moet ingrijpen

Dat Viaplay nog steeds geld nodig heeft, is echter wederom duidelijk geworden. Viaplay heeft al jaren voetbalcompetities zoals de Premier League en Bundesliga in huis, terwijl het sinds 2025 ook de Franse Ligue 1 heeft en daarnaast ook nog veel andere sporten uitzendt zoals darten. Nu heeft Viaplay deze week via een eenvoudige tweet echter aangekondigd dat het een deel van de rechten van de voetbalcompetities Premier League, samen met F1 de grootste kostenpost, heeft verkocht aan Amazon Prime. Bij Amazon Prime zullen vanaf komend seizoen ook wedstrijden van de grootste competitie van de wereld te zien zijn.

Het spreekt voor zich dat de reacties van fans niet al te positief zijn, zowel niet over de beslissing zelf als over hoe het gecommuniceerd wordt.

Prime heeft de rechten overgenomen voor 38 wedstrijden en zal dit seizoen één wedstrijd per speelronde uitzenden. In de meeste gevallen gaat dat om de wedstrijden op zaterdagmiddag 13.30. De overige 342 wedstrijden blijven live en exclusief bij Viaplay te zien. — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) June 18, 2025

En dat kan zomaar? Ik heb een Viaplay abonnement voor alle PL wedstrijden in dit kalenderjaar, hoe gaan jullie dat oplossen? — Jacob Molenkamp (@jacobmolenkamp) June 21, 2025

En dus gaan jullie eindelijk de prijzen verlagen omdat wij ieder weekend 1 wedstrijd missen? — Teun Mulder (@mulder_teun) June 18, 2025

Zo stom dit. Dus ik betaalt 21,95 en kan niet eens alle wedstrijden bekijken? — johan kirchyunger (@johannetje1980) June 19, 2025

totaal bizar....nu moet je dus 2 streamingdiensten nemen omdat viaplay geld geind heeft voor 38 wedstrijden....zitten er dus altijd een paar bij van het cluppie dat jij volgt....walgelijk .. — Jacob (@jacobusBreedve1) June 18, 2025

Nou, nu ben ik er zeker klaar mee.

Opzeggen dat pleetv — right-wing politics is the future 👍 (@autobus001) June 19, 2025

