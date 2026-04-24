Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella introduceert de Britse renstal tijdens de komende races in Noord-Amerika een vrijwel compleet nieuwe auto. De Italiaan stelt dat het team de afgelopen periode hard heeft gewerkt aan een ingrijpend aerodynamisch upgradepakket om de strijd met de concurrentie aan te gaan in Miami en Canada.

McLaren kent een wisselvallige start van het nieuwe reglementaire tijdperk en bezet momenteel de derde plaats in het constructeurskampioenschap met 46 punten, wat een achterstand van 89 punten op koploper Mercedes betekent. Doordat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië eerder dit jaar werden geannuleerd, ontstond er een onverwachte pauze van vijf weken. De formatie heeft die tijd gebruikt om de ontwikkeling van de MCL40 te stroomlijnen en te profiteren van de mogelijkheden die de nieuwe regels bieden.

Compleet nieuwe auto

Stella benadrukte dat deze stap al langer op de planning stond. "Het was altijd al onze bedoeling om voor de Noord-Amerikaanse races een compleet nieuwe auto af te leveren, vooral op het gebied van aerodynamische upgrades, zodat we op schema konden blijven", legde de teambaas uit, geciteerd door Formula1.com. De extra tijd in de fabriek kwam daarbij goed van pas. "Natuurlijk heeft het feit dat de kalender is gewijzigd een beetje geholpen. Ik weet zeker dat het ook alle andere teams heeft geholpen om gestroomlijnder aan de upgrades van de auto te werken, in plaats van bezig te zijn met racen." De Umbriër waakt echter voor te veel optimisme, aangezien hij verwacht dat de rest van het veld ook niet stilzit. "Maar over het algemeen kan ik zeggen dat we in Miami en Canada een compleet nieuwe MCL40 zullen zien. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik dit ook van de meeste van onze concurrenten verwacht, dus het zal niet per se een verschuiving in de pikorde opleveren. Het wordt eigenlijk gewoon een test om te zien wie in hetzelfde tijdsbestek de meeste prestaties heeft kunnen toevoegen", aldus Stella.

Stella positief gestemd na podium in Japan

Om koploper Mercedes en nummer twee Ferrari bij te halen, moet McLaren nog flink aan de bak. Stella is desondanks positief gestemd over het werk dat is verzet. "We moeten ook nog wat prestaties goedmaken als we naar Mercedes en tot op zekere hoogte ook naar Ferrari kijken, maar we zijn best tevreden met de ontwikkeling die we op de achtergrond hebben kunnen realiseren", stelde hij. Na de eerste podiumplaats van het seizoen in Japan kijkt het team vol vertrouwen vooruit naar het raceweekend in Florida. "Hopelijk zien we een iets competitievere MCL40 in Miami en daarna in Canada, zeker gezien het feit dat de laatste race in Japan al een behoorlijk competitief optreden was. We kijken dus absoluut uit naar de komende races."