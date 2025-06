Het Formule 1-team van Aston Martin maakte in Barcelona na de kwalificatie laat op de avond bekend dat Lance Stroll niet deel zou nemen aan de Grand Prix van Spanje, omdat hij last heeft van zijn pols en hand. De blessure zou verband houden met een medische ingreep die hij na een val van zijn fiets in 2023 moest ondergaan. De formatie liet weten dat de blessure behandeld zou worden en de Canadees zich daarna zou gaan focussen op zijn herstel.

Het is nog niet duidelijk of Stroll over aankomend weekend genoeg hersteld zal zijn, om deel te kunnen nemen aan het raceweekend in Canada, zijn thuisrace. Mocht dit niet het geval zijn, beschikt Aston Martin over twee reservecoureurs: Felipe Drugovich en Formule E-coureur Stoffel Vandoorne. Beide heren staan vooralsnog op de startlijst voor de 24 uur van Le Mans, maar Drugovich liet eerder al weten dat hij die prestigieuze race graag aan zich voorbij zal laten gaan, als hij in moet vallen bij Aston Martin.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijke kans voor Drugovich

Johnny Herbert snapt die insteek: "Felipe Drugovich krijgt een enorme, enorme kans nu Lance Stroll afwezig is, en zulke kansen komen niet vaak voorbij", klinkt het bij goksite Yay Sweepstakes. Ik werd vierde in mijn eerste Grand Prix, en zulke prestaties maken indruk – mensen raken enthousiast, er komt positiviteit bij kijken. Maar je moet die resultaten wel blijven leveren. Het is een mooie kans voor Drugovich om zich te meten met Fernando Alonso. Als hij gelijkwaardig presteert of hem zelfs weet te verslaan, zal hij veel lof oogsten."

Risico voor Alonso

Herbert vervolgt: "Als Drugovich binnen een tiende van Alonso blijft, is dat heel positief. Maar als het verschil meer dan vier of vijf tienden is, dan is dat geen goede eerste indruk - dat klinkt misschien oneerlijk, maar de verwachtingen zijn nu eenmaal hoog. Het zou ook negatief zijn voor Alonso als deze jonge jongen binnenkomt en hem verslaat. Dit is een kans op een Formule 1-carrière. Max Verstappen deed het toen hij 17 was, en Drugovich moet dat nu repliceren: naar buiten gaan en mensen imponeren.

Gerelateerd