De FIA heeft bevestigd dat het een verzoek van Red Bull Racing heeft gekregen om een uitzondering te maken voor het reglement omtrent de superlicentie. De autosportbond heeft deze zojuist goedgekeurd. Dat betekent dat Arvid Lindblad een superlicentie mag aanvragen en er dus een nieuwe invaller voor Max Verstappen klaarstaat.

Lindblad, die al sinds 2021 lid is van het opleidingsprogramma van Red Bull, schreef verschillende kampioenschappen in de kartsport op zijn naam en verreed een aantal Italiaanse Formule 4-races als gastrijder in 2022, voordat hij zijn fulltime debuut maakte in de autosport. Hij bleef in de Italiaanse klasse, won zes races en werd derde in de eindstand. Tevens schreef hij de Macau Formule 4-wedstrijd op zijn naam. Lindblad schoof vorig seizoen op naar de FIA Formule 3 en streed om de titel met vier overwinningen. Om extra superlicentiepunten te kunnen verdienen, nam hij begin dit jaar deel aan de Formula Regional Oceania en met succes: met nog twee races te gaan, had de jonge Brit de titel al op zak. Nu doet hij mee aan de FIA Formule 2 met Campos Racing, waar hij al een sprintrace en een hoofdrace heeft gewonnen. Lindblad ligt derde in de tussenstand, 8 punten achter Alex Dunne en 5 punten achter Richard Verschoor.

Lindblad is eigenlijk te jong

Lindblad had al genoeg superlicentiepunten op zak, maar het probleem was zijn leeftijd. Hij is nog maar 17 jaar jong en zal pas aankomende 8 augustus zijn achttiende verjaardag vieren. De FIA heeft echter een uitzondering voor Red Bull Racing gemaakt. Na een vergadering van de World Motor Sport Council in Macau, die zojuist werd gehouden, is besloten dat Lindblad genoeg talent heeft laten zien om nu al in de Formule 1 te mogen debuteren, mocht dat nodig zijn. Red Bull heeft in Ayumu Iwasa maar één reservecoureur voor vier zitjes: die van Max Verstappen en Yuki Tsunoda bij het hoofdteam en die van Isack Hadjar en Liam Lawson bij zusterteam Racing Bulls.

Verstappen staat op 11 strafpunten en loopt daarom groot risico om geschorst te worden, als hij nog een incident veroorzaakt. De energiedrankfabrikant zou met de stoeltjes moeten schuiven, als de viervoudig wereldkampioen inderdaad een Grand Prix moet missen. Om Lindblad als back-up te hebben, geeft Red Bull een beetje ademruimte en meer keuze.

© Toyota New Zealand | Lindblad op jacht naar het kampioenschap in de Formula Regional Oceania

