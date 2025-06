Verstappen kan zondag in Canada record van Schumacher en Hamilton verbreken

Max Verstappen kan aankomend weekend in Canada een record van Michael Schumacher verbreken, al is de kans groot dat het team van McLaren hier een stokje voor zal steken.

De Grand Prix van Canada vormt dit jaar de tiende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 en wordt aanstaande zondag verreden. De race in Montreal biedt Max Verstappen de kans om het record voor de meest achtereenvolgende overwinningen te verbreken. Dit staat momenteel op drie. Iets wat Michael Schumacher (2002, 2003, 2004), Lewis Hamilton (2015, 2016, 2017) en Verstappen zelf (2022, 2023, 2024) alle drie op hun naam hebben staan.

Grand Prix van Canada

Het record voor de meeste overwinningen in totaal staat ook op naam van Schumacher en Hamilton. Zij wonnen de Grand Prix van Canada beiden zeven keer. Het is echter nog maar de vraag of Verstappen aanstaande zondag zijn vierde achtereenvolgende zege in Noord-Amerika bij weet te schrijven. Red Bull Racing moet het momenteel immers duidelijk afleggen tegen de auto's van McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri zijn op voorhand dan ook de grote favoriet voor de overwinning.

