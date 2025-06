Max Verstappen en George Russell zijn al bijna twee weken onderwerp van gesprek door hun incident tijdens de hectische slotfase van de F1 Grand Prix van Spanje. Russell en Verstappen spraken elkaar toevallig daarna al, een gesprek waar Verstappen nu op in is gegaan.

Op donderdag besprak Russell al dat hij met Verstappen een gesprek had gehad toen ze elkaar toevallig op het vliegveld tegenkwamen. "We kwamen elkaar tegen op het vliegveld op zondagochtend toen ik naar Roland Garros [tennistoernooi in Frankrijk, red.] ging. Eerlijk gezegd was ik Barcelona alweer totaal vergeten, omdat hij daar was met zijn pasgeboren kindje. We stonden bij de beveiligingsmachine. We hadden even een kort gesprekje, waarna hij druk was om de kinderwagen op te vouwen om hem door de machine te kunnen laten gaan."

Verstappen over ontmoeting met Russell na incident GP Spanje

Tegenover de media in Canada ging Verstappen in op het gesprek dat hij op het vliegveld voerde met Russell. "We hadden niet direct na de race [in Spanje] gepraat, maar we kwamen elkaar tegen toen we klaarstonden om terug te reizen. Alles is goed, ik bedoel, we leven en leren allemaal toch?"

Verstappen legde alles uit aan Russell

Verstappen vervolgt over het onderonsje met Russell: "Ik heb het toen verder uitgelegd op de maandag, dus hoe ik er precies naar kijk. Dus ja, tijd om verder te gaan en te proberen om hier een goed weekend te hebben." De Nederlander gaat komend weekend in Canada proberen zijn vierde zege op rij in Montreal te boeken. Dit jaar gaat het echter een stuk lastiger worden dan in de afgelopen jaren het geval was vanwege de RB21.

