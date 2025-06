George Russell en Max Verstappen lagen in Barcelona weer eens aardig overhoop met elkaar na het incident op de baan. Inmiddels lijkt de lucht echter alweer behoorlijk geklaard: het tweetal kwam elkaar tussen de races door even kort tegen op het vliegveld en ook Lily was van de partij.

De Grand Prix van Spanje van twee weken geleden leek voornamelijk als tactisch steekspel de boeken in zou gaan. Toch kwam daar na de safety car wegens de gestopte Andrea Kimi Antonelli verandering in. Na de herstart kreeg Verstappen het op de baan aan de stok met Charles Leclerc en Russell. Nadat engineer Gianpiero Lambiase de Nederlander opdroeg om de 'gewonnen' plek terug te geven, raakte Verstappen Russell op zijn zijkant. Na afloop van de race moest de Nederlander er niks van weten en weigerde hij de schuld op zich te nemen. Wél kreeg hij tien seconden straf en drie punten op zijn superlicentie te verwerken vanuit de wedstrijdleiding.

Zakdoekjes

Bij de verzamelde media zei Russell dat Verstappen het goede voorbeeld had moeten geven omdat er ook kleine kinderen kijken naar de Formule 1. Toen Verstappen even later met deze uitspraken van zijn concurrent werd geconfronteerd, vuurde hij terug. "Oké, nou dan breng ik de volgende keer wel wat tissues [voor Russell, red.] mee." Inmiddels zijn we natuurlijk twee weken verder, zijn de gemoederen wat bedaard en kan Russell zelf er wel om lachen: "Dat was eerlijk gezegd best grappig en daar heb ik wel om moeten gniffelen", zo citeert Sky Sports de Brit.

Ontmoeting met Lily

Nog voordat het raceweekend in Canada van start is gegaan na alles wat er in Spanje gebeurde, kwam de Brit Verstappen al tegen. Ook kleine Lily was van de partij: "We kwamen elkaar tegen op het vliegveld op zondagochtend toen ik naar Roland Garros [tennistoernooi in Frankrijk, red.] ging. Eerlijk gezegd was ik Barcelona alweer totaal vergeten, omdat hij daar was met zijn pasgeboren kindje. We stonden bij de beveiligingsmachine. We hadden even een kort gesprekje, waarna hij druk was om de kinderwagen op te vouwen om hem door de machine te kunnen laten gaan.

