Verstappen gebrand op eerherstel in Barcelona: 'Hebben iets recht te zetten na Monaco'
Verstappen gebrand op eerherstel in Barcelona: 'Hebben iets recht te zetten na Monaco'
Max Verstappen reist komend weekend af naar Barcelona met maar één doel: terugslaan na de teleurstelling in Monaco. De Nederlander zag zijn race in het prinsdom al bij de start eindigen door een motorprobleem en wil op het Circuit de Barcelona-Catalunya ontdekken of Red Bull Racing inmiddels de juiste stappen heeft gezet, zo laat hij weten in de preview van het team.
Het weekend in Monaco draaide uit op een flinke tegenvaller voor Verstappen. Vanaf de tweede startplek kwam hij nauwelijks weg bij de start, waarna al snel duidelijk werd dat er iets mis was met de verbrandingsmotor. Door de uitvalbeurt is Verstappen in het klassement inmiddels teruggezakt naar de zevende plaats met 43 punten, ver achter de huidige koploper Kimi Antonelli. Komend weekend krijgt hij de kans om zich te herpakken tijdens de Barcelona-Catalunya Grand Prix.
Iets recht te zetten
Verstappen baalt nog altijd van hoe het weekend in Monaco is verlopen, maar kijkt inmiddels vooral vooruit naar de volgende uitdaging: "Het was niet het resultaat waar we op hadden gehoopt in Monaco en natuurlijk een grote teleurstelling voor het team, zeker omdat het weekend tot dat moment zo goed verliep. Ik heb het gevoel dat we iets recht te zetten hebben." Waar Monaco volledig draait om tractie en precisie tussen de muren, vormt Barcelona een compleet andere uitdaging. "Barcelona is een totaal ander circuit, met snelle bochten, lange doordraaiers en een lang recht stuk. Het wordt een goede test voor ons en het zal interessant zijn om te zien of we daadwerkelijk een stap vooruit hebben gezet", legt Verstappen uit.
Het circuit in Montmeló roept bovendien mooie herinneringen op bij Verstappen. In 2016 boekte hij er zijn allereerste overwinning in de Formule 1, uitgerekend tijdens zijn debuutrace voor Red Bull Racing. "Ik heb ontzettend veel mooie herinneringen aan Barcelona, vooral omdat ik hier tien jaar geleden mijn eerste overwinning behaalde. Dat was natuurlijk een doel waar ik al lang van droomde. Om dat meteen in mijn eerste race voor het team te bereiken, maakte het extra speciaal. Ik kijk er dan ook naar uit om hier weer te racen."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Red Bull woedend en vecht resultaten FIA-analyse aan: Oordeel wordt niet geaccepteerd'
- Gisteren 10:12
- 8
Verstappen verklapt 'per ongeluk' live op beeld waar hij woont: "Dit wordt een toeristenattractie"
- 8 juni 2026 12:10
- 8
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'
BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend
'Red Bull woedend en vecht resultaten FIA-analyse aan: Oordeel wordt niet geaccepteerd'
Net binnen
Ferrari introduceert gloednieuwe voorvleugel in Barcelona
- 38 minuten geleden
Verstappen gebrand op eerherstel in Barcelona: 'Hebben iets recht te zetten na Monaco'
- 1 uur geleden
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
- 1 uur geleden
Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'
- 2 uur geleden
- 1
'Red Bull woedend en in protest na FIA-analyse', Leclerc breekt met Ferrari-partner | GPFans Recap
- Gisteren 21:42
Overzicht rookies 2026: Red Bull en zes meer teams zetten in Barcelona jongelingen in
- Gisteren 20:36
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni