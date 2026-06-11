Max Verstappen reist komend weekend af naar Barcelona met maar één doel: terugslaan na de teleurstelling in Monaco. De Nederlander zag zijn race in het prinsdom al bij de start eindigen door een motorprobleem en wil op het Circuit de Barcelona-Catalunya ontdekken of Red Bull Racing inmiddels de juiste stappen heeft gezet, zo laat hij weten in de preview van het team.

Het weekend in Monaco draaide uit op een flinke tegenvaller voor Verstappen. Vanaf de tweede startplek kwam hij nauwelijks weg bij de start, waarna al snel duidelijk werd dat er iets mis was met de verbrandingsmotor. Door de uitvalbeurt is Verstappen in het klassement inmiddels teruggezakt naar de zevende plaats met 43 punten, ver achter de huidige koploper Kimi Antonelli. Komend weekend krijgt hij de kans om zich te herpakken tijdens de Barcelona-Catalunya Grand Prix.

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Iets recht te zetten

Verstappen baalt nog altijd van hoe het weekend in Monaco is verlopen, maar kijkt inmiddels vooral vooruit naar de volgende uitdaging: "Het was niet het resultaat waar we op hadden gehoopt in Monaco en natuurlijk een grote teleurstelling voor het team, zeker omdat het weekend tot dat moment zo goed verliep. Ik heb het gevoel dat we iets recht te zetten hebben." Waar Monaco volledig draait om tractie en precisie tussen de muren, vormt Barcelona een compleet andere uitdaging. "Barcelona is een totaal ander circuit, met snelle bochten, lange doordraaiers en een lang recht stuk. Het wordt een goede test voor ons en het zal interessant zijn om te zien of we daadwerkelijk een stap vooruit hebben gezet", legt Verstappen uit.

Het circuit in Montmeló roept bovendien mooie herinneringen op bij Verstappen. In 2016 boekte hij er zijn allereerste overwinning in de Formule 1, uitgerekend tijdens zijn debuutrace voor Red Bull Racing. "Ik heb ontzettend veel mooie herinneringen aan Barcelona, vooral omdat ik hier tien jaar geleden mijn eerste overwinning behaalde. Dat was natuurlijk een doel waar ik al lang van droomde. Om dat meteen in mijn eerste race voor het team te bereiken, maakte het extra speciaal. Ik kijk er dan ook naar uit om hier weer te racen."

Tussenstand WK Coureurs (Top 10) per 11 juni 2026 Positie Coureur Team Punten 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 156 2 Lewis Hamilton Ferrari 90 3 George Russell Mercedes 88 4 Charles Leclerc Ferrari 75 5 Oscar Piastri McLaren 60 6 Lando Norris McLaren 58 7 Max Verstappen Red Bull Racing 43 8 Isack Hadjar Red Bull Racing 29 9 Liam Lawson Racing Bulls 26 10 Pierre Gasly Alpine 26

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