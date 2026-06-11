Antonelli ziet 'spelletjes' van Russell: 'Niet de eerste keer dat we ‘mind games’ zien'
Antonelli ziet 'spelletjes' van Russell: 'Niet de eerste keer dat we ‘mind games’ zien'
De 19-jarige Kimi Antonelli laat zich bij Mercedes niet gek maken nu hij aan de leiding van het kampioenschap ligt. De psychologische spelletjes zijn volgens hem dan ook al volop aan de gang, maar Antonelli stelt simpelweg dat hij nog niets heeft gewonnen en dus ook niets heeft te verliezen.
Hoewel Russell een mindere periode kent en door de uitslag in Monaco is teruggevallen naar de derde plek in het kampioenschap, is de verwachting dat het duo van de Zilverpijlen met elkaar gaat bepalen wie eind 2026 met de wereldtitel naar huis gaat. Daarbij heeft Antonelli momenteel het momentum te pakken, terwijl Russell vooral klaagt dat de wagen van hem wegloopt. De Engelsman probeerde daarnaast de druk op te voeren bij zijn teamgenoot door te stellen dat Antonelli nu vooral alles te verliezen heeft.
Antonelli wijst naar 'mind games'
In gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com wijst de klassementsleider naar de nodige spelletjes die gespeeld worden: “Het is niet de eerste keer dat we ‘mind games’ zien. Je probeert altijd de druk bij de tegenstander neer te leggen, of dat nu een externe rivaal is of je teamgenoot maakt weinig uit. Ik heb het geluk dat dat soort dingen van me afglijden.”
Niet te veel stilstaan bij stand in het kampioenschap
Daarnaast vindt Antonelli het te vroeg om nu al over een titelstrijd te spreken: “We zitten nog maar in het eerste derde deel van het seizoen en ik vind het veel te vroeg om te beginnen over de titelstrijd. Ik werk race voor race. Natuurlijk kijk ik aan het einde van het weekend altijd even naar het klassement, maar daarna gaat mijn gedachte meteen weer naar de volgende race.”
Daarbij blijft hij met beide benen op de grond staan: “Als ik mijn vizier omlaag doe en de baan op ga, denk ik niet aan het kampioenschap. Ik race om zo goed mogelijk te presteren. En zoals ik al zei, ik heb nog niets gewonnen, dus ik heb ook niets te verliezen.”
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Mercedes ziet Verstappen niet meer als optie en wil 'wonderkind' Antonelli beschermen'
- 1 uur geleden
- 4
LIVE (gesloten) | F1 GP Monaco: Antonelli leidt voor Hamilton, Russell zorgt voor chaos in haarspeldbocht
- 7 juni 2026 14:56
- 37
Verstappen gebrand op eerherstel in Barcelona: 'Hebben iets recht te zetten na Monaco'
- Vandaag 08:26
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Het tijdschema voor de Formule 1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Slimmigheid of gesjoemel? 'Mercedes bespeelde ADUO-reglement door dít motortrucje'
BREAKING: FIA en Formule 1 maken vernieuwde motorreglementen 2027 en 2028 bekend
'Red Bull woedend en vecht resultaten FIA-analyse aan: Oordeel wordt niet geaccepteerd'
Net binnen
'FIA gaat na klachten Red Bull opnieuw ADUO-resultaten beoordelen'
- 28 minuten geleden
- 2
Antonelli ziet 'spelletjes' van Russell: 'Niet de eerste keer dat we ‘mind games’ zien'
- 1 uur geleden
- 2
'Mercedes ziet Verstappen niet meer als optie en wil 'wonderkind' Antonelli beschermen'
- 1 uur geleden
- 4
Mercedes plaatst gouden filmpje over handdoekincident Antonelli/Kardashian
- 1 uur geleden
- 1
Ford-topman onthult plannen met Verstappen: "We zouden het geweldig vinden"
- 2 uur geleden
'F1 past niet alleen motorverhouding aan, maar gaat ook races verkorten'
- 2 uur geleden
- 4
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni