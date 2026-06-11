De 19-jarige Kimi Antonelli laat zich bij Mercedes niet gek maken nu hij aan de leiding van het kampioenschap ligt. De psychologische spelletjes zijn volgens hem dan ook al volop aan de gang, maar Antonelli stelt simpelweg dat hij nog niets heeft gewonnen en dus ook niets heeft te verliezen.

Hoewel Russell een mindere periode kent en door de uitslag in Monaco is teruggevallen naar de derde plek in het kampioenschap, is de verwachting dat het duo van de Zilverpijlen met elkaar gaat bepalen wie eind 2026 met de wereldtitel naar huis gaat. Daarbij heeft Antonelli momenteel het momentum te pakken, terwijl Russell vooral klaagt dat de wagen van hem wegloopt. De Engelsman probeerde daarnaast de druk op te voeren bij zijn teamgenoot door te stellen dat Antonelli nu vooral alles te verliezen heeft.

Artikel gaat verder onder video

Antonelli wijst naar 'mind games'

In gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com wijst de klassementsleider naar de nodige spelletjes die gespeeld worden: “Het is niet de eerste keer dat we ‘mind games’ zien. Je probeert altijd de druk bij de tegenstander neer te leggen, of dat nu een externe rivaal is of je teamgenoot maakt weinig uit. Ik heb het geluk dat dat soort dingen van me afglijden.”

Niet te veel stilstaan bij stand in het kampioenschap

Daarnaast vindt Antonelli het te vroeg om nu al over een titelstrijd te spreken: “We zitten nog maar in het eerste derde deel van het seizoen en ik vind het veel te vroeg om te beginnen over de titelstrijd. Ik werk race voor race. Natuurlijk kijk ik aan het einde van het weekend altijd even naar het klassement, maar daarna gaat mijn gedachte meteen weer naar de volgende race.”

Daarbij blijft hij met beide benen op de grond staan: “Als ik mijn vizier omlaag doe en de baan op ga, denk ik niet aan het kampioenschap. Ik race om zo goed mogelijk te presteren. En zoals ik al zei, ik heb nog niets gewonnen, dus ik heb ook niets te verliezen.”

Gerelateerd