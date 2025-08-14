Stapsgewijs naar de top: Antonelli vindt zijn draai bij Mercedes sinds Monza-crash

Kimi Antonelli, het nieuwe talent van Mercedes, begint zijn plek in de Formule 1 steeds meer te vinden. Na een snelle opmars vanuit lagere raceklassen kreeg de Italiaan in 2025 een vast stoeltje naast George Russell. Antonelli maakte meteen indruk bij zijn debuut in Australië, waar hij van P16 naar P4 reed. Toch had hij het in de races daarna even moeilijk en bleef hij voorzichtig rijden. Volgens technisch directeur James Allison speelde zijn zware crash in Monza vorig jaar een grote rol.

"We hebben het intern vaak over die crash en denken dat hij daarna met wat meer voorzichtigheid aan de weekenden begon", vertelt Allison. Na wat moeilijke weekenden volgde het echte doorbraakmoment in Canada: Antonelli pakte zijn allereerste podium en dat gaf hem een flinke boost. Ook in Miami liet hij zich zien door poleposition te halen tijdens de sprintkwalificatie. Zelf zegt hij daarover: "Misschien was ik na Monza iets te veilig geworden. Maar nu krijg ik steeds meer vertrouwen terug."

Russell leermeester voor de tiener

Met George Russell als ervaren teamgenoot, zelf goed voor een overwinning en vijf podiums dit seizoen, kan de pas 18-jarige Antonelli zich optrekken aan een hoog niveau. "George maakt amper fouten", prijst Allison zijn Britse pupil. "Kimi heeft een prachtig leerproces; steeds vaker komt hij qua pace in het weekend al dicht bij George."

Zelfvertrouwen en punten

Recent keerde Mercedes terug naar een oudere ophanging na wat mislukte experimenten. Sindsdien scoort Antonelli weer regelmatig punten, waaronder in Hongarije. "Ik krijg het vertrouwen terug in de auto", laat de jonge Italiaan weten. Na het eerste deel van het seizoen staat Antonelli nu zevende in het wereldkampioenschap met 64 punten; Russell is vierde met 172 punten. Mercedes ziet de rookie met de week groeien: "We blijven hem stimuleren en je ziet hem elke race sterker worden", aldus Allison.

