Toto Wolff heeft tegen een Italiaanse krant niet alleen bevestigd dat Mercedes gesprekken heeft gevoerd met Max Verstappen, maar de teambaas legt ook meteen uit waarom. Ondanks dat hij de coureur van Red Bull Racing geen zitje heeft kunnen aanbieden voor het F1-seizoen 2026, is de Oostenrijker toch blij met George Russell en Kimi Antonelli.

Omdat Verstappen vanwege de problemen met de RB21-bolide steeds minder kans heeft op overwinningen of überhaupt podiums, is het duidelijk dat hij naar andere mogelijkheden heeft gekeken. De voornaamste kandidaat, zou de Limburger het besluit hebben genomen om Red Bull te verlaten, was Mercedes. Verstappen heeft een contract bij Red Bull tot eind 2028 en zou een exit-clausule niet hebben kunnen activeren, omdat hij nu na Hongarije niet vierde of lager staat in de tussenstand. De viervoudig wereldkampioen zou echter wel groen licht hebben gekregen voor een mogelijke transfer voor 2027, als Red Bull ook met de nieuwe technische reglementen tegenvalt.

Wolff heeft gepraat met Verstappen

"Ja", antwoordde Wolff stellig op de vraag van La Gazzetta dello Sport of we binnenkort gaan horen dat Russell zijn contract heeft verlengd, nu Verstappen heeft aangekondigd bij Red Bull te blijven. "Ik heb altijd gezegd dat ik blij was met mijn team, met Russell en met Kimi Antonelli. Maar plotseling hing er een vraagteken boven de toekomst van Max. Daarom hebben we met hem ook gesprekken gevoerd. Ik ben echter altijd heel duidelijk geweest met George: er was altijd een kans van 90 procent dat hij bij ons zou blijven, maar we moesten ook met Verstappen praten. Nu de situatie duidelijk is, kan alles weer teruggaan naar normaal."

Russell nam leiderschapsrol op zich

Wolff is tevreden met hoe Russell de leiderschapsrol op zich heeft genomen sinds Lewis Hamilton is vertrokken naar Ferrari. "We zagen vorig jaar al hoe volwassener hij is geworden, maar uiteraard stond hij altijd in de schaduw van een kampioen als Hamilton. Toen Hamilton ons verliet, heeft hij op een heel natuurlijke manier de rol van leider binnen het team op zich genomen, en hij zet prestaties neer die de capaciteiten van de auto overtreffen."

