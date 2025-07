George Russell zou dichtbij het binnenslepen van een contractverlenging zijn. Naar verluidt is het niet alleen voor het F1-seizoen van 2026, maar ook al voor 2027. Het zou de kans vergroten dat Max Verstappen naast Russell wordt gezet bij Mercedes en dat Kimi Antonelli in de toekomst buiten de boot zal vallen.

Helmut Marko, de hoofdadviseur van Red Bull Racing, heeft inmiddels bevestigd dat Verstappen volgend jaar bij de energiedrankfabrikant blijft. De Nederlander gaat met tenminste de derde plek in de tussenstand de zomerstop in en dus kan hij de veelbesproken exit-clausule niet activeren. Natuurlijk wordt er dan meteen naar 2027 gekeken. Red Bull is teruggevallen in de pikorde achter McLaren, Ferrari en Mercedes, en een viervoudig wereldkampioen als Verstappen wil de beste auto onder hem hebben om voor een felbegeerde vijfde titel te kunnen strijden. Daarom is het management van Verstappen gesprekken aangegaan met Mercedes-teambaas Toto Wolff. Al hangt er wel een groot vraagteken over wie volgend jaar de beste papieren heeft, vanwege de introductie van nieuwe technische reglementen.

'Verstappen nieuwe teamgenoot van Russell in 2027'

Nu het zeker is dat Verstappen bij Red Bull blijft, is het een logische keuze voor Mercedes om Russell en Antonelli te behouden voor volgend seizoen - de Zilverpijlen hebben dit echter nog niet officieel bevestigd. De eerstgenoemde krijgt volgens Sky Sports News zelfs een contract voor maar liefst twee jaar, dus tot eind 2027, terwijl de jonge Italiaan het dan zou moeten doen met zekerheid voor alleen 2026.

Volgens het Britse medium vergroot dit dus de kans dat Verstappen vanaf 2027 de nieuwe teamgenoot wordt van Russell bij Mercedes. Red Bull zou hebben aangegeven dat hun ster vrij is om vanaf 2027 te vertrekken, ondanks dat hij een contract heeft tot eind 2028. Het doorgaans betrouwbare Auto Motor und Sport gaf aan dat Red Bull het groene licht heeft gegeven. Niet alleen Wolff is er duidelijk over geweest dat hij de handtekening van Verstappen wil, ook de CEO van het merk Mercedes-Benz heeft erop gehint. "De beste coureur wil de beste auto hebben. En dat is onze taak: het beste pakket samenstellen", verklaarde Ola Källenius. "Ik denk dat zilver Max goed zou staan, toch?"

