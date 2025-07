Volgens het Duitse Auto Motor und Sport is de toekomst van Max Verstappen voor komend jaar duidelijk. Het medium wijst op signalen uit de paddock, waaruit zou blijken dat de Nederlander in ieder geval volgend jaar nog de kleuren van Red Bull Racing zal verdedigen.

In aanloop naar het raceweekend in België was Verstappen wederom de man die voor het grootste nieuws zorgde. Zo werd voormalig teambaas Christian Horner ruim twee weken geleden op straat gezet, en bestond het vermoeden dat dit besluit uit het kamp van Verstappen kwam. In Spa-Francorchamps gaf Verstappen echter aan dat zijn team niets met het besluit te maken heeft: hij is nu eenmaal slechts een coureur. De beslissing werd genomen door het management, in samenspraak met de aandeelhouders.

'Red Bull wil Verstappen niet in de weg staan bij toekomstige transfer'

Het vertrek van Horner betekent niet automatisch dat Verstappen zomaar bij Red Bull blijft. De sportieve prestaties zijn voor hem leidend, zo vertelde hij donderdag tegenover onder meer GPFans. Toch heeft AMuS signalen opgevangen dat de toekomst van de Nederlander voor komend jaar in ieder geval bij Red Bull ligt. Wél laat het medium optekenen dat Red Bull groen licht heeft gegeven voor een eventueel vertrek in 2027. Verstappen heeft diverse clausules en een afkoopsom in zijn contract, en Red Bull zou daar dan geen gebruik meer van maken.

