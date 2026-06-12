Verstappen grapt over crash tussen Mercedes-duo: "Zeg ik geen nee tegen"
Verstappen grapt over crash tussen Mercedes-duo: "Zeg ik geen nee tegen"
Voor Max Verstappen betekent het raceweekend in Barcelona een welkome herinnering aan hoe de viervoudig kampioen zijn eerste overwinning wist te pakken, tien jaar geleden. In gesprek met F1TV grapt Verstappen dat hij dit jaar ook graag zo’n scenario zou willen zien gebeuren, hoewel hij natuurlijk Kimi Antonelli en George Russell ook niets wil misgunnen.
In 2016 kwam daar de doorbraak van Verstappen, die in 2015 al twee keer als vierde werd afgevlagd bij het zusterteam van Red Bull Racing. Als donderslag bij heldere hemel werd bekend dat Verstappen vanaf het weekend in Spanje de teamgenoot van Daniel Ricciardo zou worden; Daniil Kvyat werd juist teruggezet naar Toro Rosso. De ogen waren op de Nederlander gericht, die uiteindelijk op zondagmiddag, onder druk van Kimi Räikkönen, zijn eerste zege wist te pakken.
Herhaling in 2026?
In Barcelona wordt gevraagd of Verstappen zo’n scenario ook waarschijnlijk acht in 2026. “Misschien als je het opnieuw aankondigt? Daar zeg ik geen nee tegen”, grapt Verstappen. De journalist had in dat betreffende weekend in 2016 namelijk het scenario geschetst waarin de twee Mercedessen met elkaar zouden crashen. Op een iets serieuzere noot vervolgt de Nederlander: “Nee, maar natuurlijk hoop ik niet dat dat soort dingen gebeuren. Dat is namelijk niet helemaal correct.”
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