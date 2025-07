Het nieuws werd zondagavond al uit de doeken gedaan na de F1 Grand Prix van België, maar vanuit Red Bull Racing is er nu ook bevestiging gekomen omtrent de toekomst van Max Verstappen voor 2026 en een mogelijke transfer naar Mercedes.

Tegenover Sport.de weet Marko namens Red Bull Racing het nieuws dat De Telegraaf zondagavond al bracht, te bevestigen. “Ja, ik kan bevestigen dat Max Verstappen in 2026 voor Red Bull zal rijden.” Daarmee kan er dus definitief een streep door een transfer van de Nederlander. De prestatieclausule van Verstappen is niet meer geldig nu het na afgelopen weekend zeker is dat hij in de top drie van het kampioenschap staat tijdens de zomerstop. Dit betekent dus dat Red Bull voor 2026 alleen op zoek hoeft naar een teamgenoot voor de Nederlander. Momenteel is dit Yuki Tsunoda, maar het is nog maar de vraag of dit volgend jaar weer zo gaat zijn.

Teamgenoot Verstappen 2026

In 2025 heeft Verstappen Liam Lawson en Tsunoda gehad als teamgenoot, maar moet hij eigenlijk wederom het merendeel van de punten voor het team verzamelen in het gevecht om P2 bij de constructeurs. Voor 2026 heeft Red Bull een stoeltje beschikbaar en het is aan Tsunoda om zich de komende races te laten zien. Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad zijn de andere opties die Red Bull heeft.

Plan Verstappen na 2026

De situatie zal voor 2026 niet heel veel veranderen. Red Bull gaat volgend jaar met Ford haar eigen motor voor het eerst gebruiken in de koningsklasse, waardoor het nog maar de vraag is hoe competitief Red Bull volgend jaar is. Mocht Red Bull meteen in de roos hebben geschoten met de motor, dan is de kans groot dat Verstappen ook na 2026 blijft en zijn contract tot eind 2028 uit zal dienen. Mocht het seizoen 2026 dramatisch verlopen, dan zal Verstappen in de zomer wederom de kans krijgen om de optie te lichten in zijn contract en te vertrekken voor het seizoen 2027. De vraag is dan of Mercedes nog een optie is. Dit zal afhangen van wat de lengte van het nieuwe contract van George Russell zal zijn en of Mercedes het risico wil nemen om Andrea Kimi Antonelli kwijt te raken. Aston Martin zal waarschijnlijk sowieso wel een optie zijn, terwijl Ferrari (mocht Lewis Hamilton na 2026 stoppen) en nog wat andere teams voor 2027 eventueel ook opties kunnen worden tegen die tijd.

