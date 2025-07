Verstappen blijft in 2026: hoe nu verder voor Red Bull Racing?

Het hoge woord is er na de F1 Grand Prix van België uit: Max Verstappen zal ook in 2026 coureur van Red Bull Racing zijn. Het is een zorg minder voor nieuwe teambaas Laurent Mekies en zijn team, maar er is nog veel meer werk aan de winkel om ook in 2027 over Verstappen te beschikken.

De zorgen omtrent de toekomst van Verstappen begonnen niet meteen toen eigenaar Dietrich Mateschitz eind 2022 overleed, maar dit is wel waar er scheurtjes begonnen te ontstaan in alles wat Red Bull had opgebouwd. Verstappen had in 2022 het seizoen gedomineerd en zou dit in 2023 ook nog doen, maar achter de schermen brandde er een machtsstrijd los tussen het kamp van Christian Horner - met de Thaise eigenaren aan zijn kant - en adviseur Helmut Marko - met Oliver Mintzlaff aan zijn kant - en werd de spanning achter de schermen groter en groter. Dit begon alleen maar toe te nemen toen Horner begin 2024 werd onderzocht wegens grensoverschrijdend gedrag, een onderzoek waar uiteindelijk niks uit zou komen. Vervolgens werden ook de prestaties van de auto van Red Bull in 2024 minder door matige upgrades, een verouderde windtunnel en problemen met de correlatie vanuit de simulator naar de realiteit.

Verstappen kijkt om zich heen

Verstappen bleef gedurende 2024 en 2025 op de vlakte over zijn eigen toekomst en wees vooral naar zijn contract, maar dat contract was precies de reden dat er geruchten waren. Er zat namelijk een prestatieclausule in die zou bepalen dat, als Verstappen niet in de top drie van het kampioenschap stond tijdens de zomerstop, hij zijn optie kon lichten en uit zijn contract (dat nog tot eind 2028 duurt) kon. In 2024 was dit, door een uitstekende start van het seizoen, niet mogelijk en dus bevestigde Verstappen zelf al vrij snel dat hij in 2025 gewoon voor Red Bull zou rijden. In 2025 was het echter nog wel even spannend, vooral door een DNF in Oostenrijk en zijn tiende plaats in Spanje. Na het afgelopen weekend in België kunnen concurrenten George Russell en Charles Leclerc hem echter niet meer inhalen en is P3 in de zomerstop zeker. Daardoor vervalt ook de prestatieclausule en heeft Red Bull inmiddels bevestigd dat Verstappen ook in 2026 voor Red Bull zal rijden.

Ontslag Horner

Ondertussen werd Christian Horner tussen de Grand Prix van Groot-Brittannië en België ontslagen en vervangen door Mekies. Alan Permane werd de nieuwe teambaas van Racing Bulls. Daardoor zat er afgelopen weekend voor het eerst in de historie van Red Bull Racing een andere teambaas aan de pitmuur in F1. De geruchten stellen dat Verstappen eerder aan de kant van Marko stond dan die van Horner, iets wat hijzelf stiekem ook al stelde in 2024 toen er even geruchten waren dat Marko ontslagen zou worden. Verstappen stelde toen dat zijn toekomst direct te maken had met de toekomst van Marko, die hij al vanaf zijn jeugd kent.

Daarnaast was het ook vrij duidelijk dat Jos Verstappen zeker niet aan de kant van Horner stond en hij het liefst had dat hij eerder dan later vertrok vanwege de matige prestaties en de onrust achter de schermen. Nu Horner vertrokken is en Mekies zijn rol over heeft genomen, begint Red Bull op meerdere manieren in 2026 met een schone lei.

Nieuwe hiërarchie

Mekies is dus aangesteld als teambaas van Red Bull, maar dat is in principe ook het enige waar hij zich op gaat focussen. Zijn complete takenpakket zal anders zijn dan die van Horner, die zich met veel dingen bezig aan het houden was achter de schermen. Horner speelde ook nog een belangrijke rol als CEO van het team en was een belangrijke schakel in het motorproject met Ford waar Red Bull aan begonnen is. Dat gaat Mekies allemaal niet doen. Hij zal vooral de teambaas zijn.

Dit betekent dat er dus nog twee mensen gezocht worden om CEO te worden van Red Bull en om de rol van Horner die hij speelde in het motorproject met Ford over te nemen. Daarmee gaat Red Bull meer richting de aanpak van McLaren, met Zak Brown als CEO en Andrea Stella puur als teambaas van het team. Een opzet die bijvoorbeeld ook bij Haas en Aston Martin grotendeels wordt gehanteerd.

Motorproject met Ford

De tweede vraag die Red Bull vervolgens in 2026 moet gaan beantwoorden, is hoe de auto en de motor gaan presteren. De kans dat de motor van Red Bull Ford meteen tot de beste en meest betrouwbare van F1 gaat behoren lijkt klein, maar Red Bull heeft eigenlijk vrij weinig keuze. Het kan zich geen langzame start veroorloven, wetende dat de prestatieclausule in het contract van Verstappen dus bestaat en het team meteen in 2026 indruk moet maken op de viervoudig wereldkampioen om hem te behouden. Wat dat betreft ligt er extra druk op zowel Red Bull als Ford en het motorproject.

Ook de auto van Red Bull en de upgrades die het gedurende het seizoen gaat brengen zullen beter moeten zijn dan in 2024 en tot nu toe in 2025 het geval was. Een goede motor is het eerste deel, maar een aerodynamisch goede auto en een windtunnel en simulator die betrouwbaar data kunnen verzamelen en daardoor voor goede upgrades en veranderingen kunnen zorgen zijn de andere belangrijke onderdelen van een goede auto in 2026. Ook op dat gebied moet Red Bull er in 2026 meteen staan.

Teamgenoot Verstappen

Dan is er nog de kwestie rondom de tweede coureur naast Verstappen. Sinds Daniel Ricciardo vertrok is het wat dat betreft kommer en kwel geweest. Jonge coureurs als Pierre Gasly, Alexander Albon en Liam Lawson slaagden er niet meteen in om met de druk om te kunnen gaan en hadden het lastig met de auto van Red Bull, terwijl Sergio Perez het wel eventjes vol bleek te houden (zeker in 2022 sterk) maar uiteindelijk ook ver weg zou zakken. Yuki Tsunoda krijgt dit jaar de kans, maar kan tot nu toe nog niet overtuigen. Hij heeft een aflopend contract en er is interesse vanuit Aston Martin (dat met Honda samen gaat werken vanaf 2026), maar de Japanner zal de komende elf races willen laten zien dat hij kan slagen bij Red Bull.

Bij Racing Bulls doen Isack Hadjar en Lawson ondertussen hun best om Red Bull ervan te overtuigen dat zij in 2026 een kans moeten krijgen. Hadjar begon goed aan het seizoen en maakt vooral op zaterdag indruk, maar laat op zondag met Racing Bulls kansen liggen. Lawson begon dramatisch bij Racing Bulls, maar is de laatste vijf races wel beter in vorm en vaak zelfs in de top tien te vinden. Dan is er ook nog Arvid Lindblad, die wacht op zijn kans bij Racing Bulls of zelfs Red Bull en nu ook volgens de reglementen sinds deze zomer in F1 in actie mag komen.

Conclusie

Met het vertrek van Horner, de bevestiging dat Verstappen zijn clausule niet meer kan lichten dit jaar en het feit dat het nagenoeg zeker is dat allebei de kampioenschappen dit jaar niet mogelijk zijn, kan er rust in de tent komen bij Red Bull. Toch zal dat niet lang duren, want er moet dus nog een CEO en een topman voor het motorproject gevonden worden en een tweede coureur aangewezen worden voor 2026. Daarnaast zal het team in 2026 meteen moeten presteren en ervoor moeten zorgen dat Verstappen in de top drie bij de coureurs staat richting de zomerstop om de clausule weer ongelding te maken.

Daarvoor zal de auto en de motor vanaf het begin van het nieuwe tijdperk meteen voorin moeten kunnen rijden en zal alles eigenlijk nagenoeg vanaf het begin al goed moeten vallen. Dat, of Verstappen moet ondanks een P4 of P5 in het kampioenschap in 2026 richting de zomerstop genoeg aanknopingspunten zien om zijn clausule toch niet te lichten en bij Red Bull te blijven. Hoe dan ook: Red Bull heeft de toekomst van Verstappen in eigen hand, net zoals Verstappen het in eigen hand heeft als de prestaties van Red Bull in 2066 tegenvallen.

