close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen and Helmut Marko at Imola

Marko: ‘Verstappen kan dan in 2026 nog steeds vertrekken bij Red Bull’ | GPFans News

Marko: ‘Verstappen kan dan in 2026 nog steeds vertrekken bij Red Bull’ | GPFans News

Helmut Marko heeft gereageerd op het feit dat het nu zeker is dat Max gewoon bij Red Bull blijft voor 2026 en hij waarschuwt het team dat bij hem het plan van het kamp van Verstappen wel bekend is. Na 2026 kan het namelijk alsnog afgelopen zijn.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Helmut Marko GPFans News 2026
Marko stelt: 'Verstappen kan dan in 2026 nog steeds vertrekken bij Red Bull Racing'
Marko over Verstappen

Marko stelt: 'Verstappen kan dan in 2026 nog steeds vertrekken bij Red Bull Racing'

  • Gisteren 08:51
  • 5
Lammers zag concurrent Mercedes poging wagen bij Verstappen: 'Hard aan hem getrokken'
Verstappen in F1

Lammers zag concurrent Mercedes poging wagen bij Verstappen: 'Hard aan hem getrokken'

  • 2 augustus 2025 14:24

Net binnen

Onderlinge duels race 2025

Onderlinge duels race: Verstappen dominant, Leclerc pakt voorsprong op Hamilton

  • 46 minuten geleden
  • 2
Russell over Verstappen

Russell schrok van Verstappen: 'Dat is niet waar hij thuishoort'

  • 1 uur geleden
  • 3
Verstappen in F1

Marko: ‘Verstappen kan dan in 2026 nog steeds vertrekken bij Red Bull’ | GPFans News

  • 2 uur geleden
  • 2
Red Bull in 2026

Marko over drie andere stoeltjes Red Bull in 2026: 'Dan nemen we een beslissing'

  • 3 uur geleden
  • 1
FIA over 2026

FIA overweegt veranderingen voor 2026 na kritiek op verplichte pitstops in Monaco

  • 3 uur geleden
  • 5
Penalty's

Welke straffen kunnen stewards in F1 uitdelen en hoe worden coureurs geschorst?

  • Vandaag 08:02
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
500.000+ views

Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022

  • 1 augustus
 Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
300.000+ views

Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'

  • 21 juli
 Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
250.000+ views

Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'

  • 27 juli
 Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
250.000+ views

Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025

  • 21 juli
 Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden
250.000+ views

Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden

  • 19 juli
 Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
200.000+ views

Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor

  • 28 juli

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x