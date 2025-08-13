Robert Doornbos denkt dat het bouwen van eigen motoren door Red Bull Racing in samenwerking met Ford vanaf het seizoen 2026 wel eens de druppel kan zijn die de emmer over gaat laten lopen wat betreft de toekomst van Max Verstappen.

Of de top drie in 2026 ook weer het doel is wat betreft de prestatieclausule van Verstappen, valt nog te bezien. Sky Sports maakte namelijk al melding van het feit dat de prestatieclausule voor 2026 geactiveerd kan worden door Verstappen als hij tijdens de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap zou staan bij de coureurs. Dit zou de druk op Red Bull en Ford voor 2026 alleen maar toe laten nemen, want dan zou er dus een auto gebouwd moeten worden die goed genoeg is om Verstappen naar de top twee te brengen, of Red Bull en Ford moeten Verstappen kunnen overtuigen ondanks een plek buiten de top twee als de zomerstop aanbreekt.

Artikel gaat verder onder video

'Kamp Verstappen slim genoeg om prestatieclausule aan te passen'

Doornbos was te gast bij de podcast Pit Talk en ging daar in op de toekomst van Verstappen: "Ik denk dat Max, of zijn management, slim genoeg zal zijn om prestatieclausules in het contract aan te passen. In plaats van te zeggen: oké, als ik nog in de top drie sta kan ik vertrekken, wordt het misschien: als ik volgend jaar voor de zomerstop niet in de top twee sta, kan ik vertrekken. Zulke prestatiesclausules zullen worden bijgesteld vanuit Max' kant, omdat er zoveel onzekerheid is bij Red Bull."

Doornbos maakt zich zorgen om samenwerking met Ford en eigen motor Red Bull

Doornbos is bang dat het bouwen van een eigen motor in samenwerking met Ford wel eens de doodsteek kan worden van Red Bull Racing als het aankomt op de toekomst van Verstappen. "Red Bull is groot in het maken van energiedrankjes en ze domineren in die markt. Red Bull kan erg goed een snel chassis bouwen. Ze zijn uiteindelijk geen autofabrikant. Hun zwakke plek is altijd al de motor geweest. In de Renault-tijd bracht het hen succes, maar ook veel hoofdpijn. Ik vind het gedurfd en cool dat ze zelf motoren bouwen, maar toch is het onzeker hoe goed die motor zal worden."

Gerelateerd