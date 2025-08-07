Helmut Marko heeft gereageerd op het feit dat het nu zeker is dat Max Verstappen in 2026 ook gewoon coureur van Red Bull Racing is en waarschuwt het team dat bij hem het plan van het kamp van Verstappen wel bekend is. Na 2026 kan het alsnog afgelopen zijn.

Na het raceweekend in België was het definitief duidelijk dat de prestatieclausule niet gelicht kon worden en Verstappen dus in 2026 gewoon voor Red Bull zou rijden, iets wat Verstappen inmiddels bevestigd heeft. In gesprek met F1Insider ging Marko in op de toekomst van Verstappen. “Max is een heel belangrijk onderdeel van ons team. Al zijn successen heeft hij met Red Bull Racing behaald. In zijn hele Formule 1-loopbaan heeft hij alleen maar in Red Bull-auto’s gereden. En naast zijn rijvaardigheid is hij gewoon een belangrijk familielid voor ons. Hij had een contract tot 2028 en er was niets dat tegen het voortzetten van dat contract sprak.”

Marko kent overwegingen Verstappen niet

Daar waar Marko binnen Red Bull wellicht van iedereen wel Verstappen het beste kent, kan ook hij niet zeggen waarom de Nederlander in 2026 - zelfs als de prestatieclausule geactiveerd had kunnen worden - heeft besloten om bij Red Bull te blijven voor volgend seizoen. "Welke overwegingen hij precies heeft gemaakt, persoonlijk en met zijn management, weet ik niet. Maar uit zijn uitspraken bleek duidelijk dat hij wilde blijven. Zelfs als de ontsnappingsclausule in werking was getreden.” Toch denkt hij wel enig idee te hebben.

Marko ziet logisch plan voor Verstappen in 2026

Marko stelt dat bij Red Bull blijven voor 2026 vrij logisch is, aangezien de Nederlander dan rustig toe kan kijken hoe de pikorde uit gaat pakken in het nieuwe tijdperk en vervolgens de keuze kan maken voor 2027 mocht de prestatieclausule geactiveerd kunnen worden. “Niemand weet hoe de situatie in 2026 zal zijn. Mercedes roept zichzelf uit tot favoriet, maar bewijzen zijn er niet. Ook qua chassis weet je niet wie de jackpot pakt. Er is veel onzekerheid. Vanuit zijn perspectief is het veel logischer om te blijven, het af te wachten, en mocht het volgend jaar blijken dat we niet competitief zijn, dan kan hij zijn beslissing altijd heroverwegen.” Sky Sports stelde vorige week dat de prestatieclausule in 2026 nog wat strenger is en over de top twee zou gaan in het kampioenschap bij de coureurs tijdens de zomerstop.

