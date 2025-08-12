Robert Doornbos heeft zich uitgelaten over de toekomst van Max Verstappen, nu zeker is dat hij ook in 2026 coureur van Red Bull Racing gaat zijn. Rustig slapen zullen de topmensen bij Red Bull volgens Doornbos echter niet.

In de podcast Pit Talk was Doornbos te gast. De Nederlander blikt terug op het verlopen van de prestatieclausule van Verstappen en de gevolgen daarvan. Volgens Doornbos waren de gesprekken, waar hij zelf ook vaak melding van maakte, wel degelijk serieus. "De intensiteit van de gesprekken is wel degelijk hoog geweest, anders was het voor Mercedes makkelijk geweest om beide coureurs aan te kondigen. Vooral voor Max is het nu lastig, nu hij tegen de media heeft gezegd: ik blijf. Hij had vervolgens het slechtste weekend van het jaar."

Red Bull krijgt nu elk jaar vragen over toekomst Verstappen

Volgens Doornbos zal, zolang Verstappen bij Red Bull rijdt en het team niet goed presteert, Red Bull elk seizoen dezelfde vraagtekens hebben rondom de prestatieclausule en de toekomst van Verstappen. "Zijn contract loopt tot 2028. Dus elk jaar zal Red Bull zich afvragen: vertrekt hij of vertrekt hij niet? Hij runt in feite de hele operatie. Als Max er niet zou zijn en ze hadden nog een Yuki-achtige coureur, dan zou je een team hebben dat in de middenmoot rijdt of zelfs achteraan. Yuki is geen slechte rijder, maar hij is geen Verstappen."

Toekomst Verstappen

Verstappen zal 2026 ingaan met het idee dat hij een goed beeld kan krijgen van Red Bull Racing en de motor en auto die het met Ford in het nieuwe tijdperk samen gaat stellen, maar ook hoe de andere teams uit de winterstop komen en starten aan een nieuw tijdperk in F1 met nieuwe motoren en auto's. In de loop van 2026, richting de zomer dus, kan Verstappen vervolgens zijn besluit maken voor 2027 en daarna. Het is voor Verstappen zelf wellicht een idealere situatie dan dit jaar vertrekken, aangezien de onzekerheid voor 2026 en daarna zo groot is.

