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Verstappen and the FIA

'FIA gaat na klachten Red Bull opnieuw ADUO-resultaten beoordelen'

Verstappen and the FIA — Foto: © IMAGO
2 reacties

'FIA gaat na klachten Red Bull opnieuw ADUO-resultaten beoordelen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA zal de resultaten van de eerste periode van het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma nog eens onder de loep nemen na een verzoek vanuit Red Bull Racing, zo meldt The Race. Hoewel de gedachte was dat Mercedes de sterkste verbrandingsmotor had gebouwd in 2026, blijkt uit de ADUO-statistieken juist dat het team van Red Bull Ford de beste papieren heeft.

Op basis van de index die is opgemaakt na de wedstrijd in Monaco is gebleken dat Red Bull beschikt over de krachtigste verbrandingsmotor, iets wat ook binnen Red Bull met grote verbazing is ontvangen. Mercedes mag daarom één update ontwikkelen voor dit seizoen. Ferrari, Audi en Honda staan op verdere achterstand en zouden zelfs nog meer ontwikkelingsmogelijkheden tot hun beschikking hebben, terwijl Red Bull vooral niets mag verbeteren.

'Red Bull stomverbaasd over ADUO-resultaat'

AutoRacer meldde eerder dat Red Bull daarom de publicatie van de gegevens heeft geblokkeerd, totdat het team weet waarom zij als de beste power unit worden beschouwd en dit resultaat niet accepteert. Het Britse medium meldt nu dat de FIA de resultaten alsnog gaat bekijken om op die manier opheldering te geven aan Red Bull Racing. “Dit omvat het beoordelen van de bevindingen van vermogenssensoren die op elke auto zijn gemonteerd en die de FIA het hele seizoen al gebruikt om het vermogen van elke verbrandingsmotor te controleren”, zo schrijft het medium.

'FIA neemt resultaten opnieuw onder de loep'

Dat de FIA opnieuw naar de data gaat kijken, betekent niet direct dat de eindconclusie zal veranderen. De FIA wil er simpelweg zeker van zijn dat de resultaten kloppen. Daarnaast is het niet de enige ADUO-periode: na de Grand Prix van Hongarije vindt een nieuwe meting plaats, evenals na de race in Mexico-Stad.

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