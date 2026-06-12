close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Hadjar in Monaco

Red Bull moet mogelijk drie WK-punten inleveren: "Dat zou een smet zijn!"

Hadjar in Monaco — Foto: © IMAGO
2 reacties

Red Bull moet mogelijk drie WK-punten inleveren: "Dat zou een smet zijn!"

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Red Bull Racing loopt het risico het in Monaco behaalde podium van Isack Hadjar kwijt te raken, nu de FIA het verzoek tot een Right To Review van Alpine heeft goedgekeurd. De Franse Algerijn heeft vanuit Barcelona gereageerd op het nieuws.

Pierre Gasly kwam na een chaotische slotfase in de Grand Prix van Monaco als derde over de streep, waarna hij over de boordradio uitbundig zijn zwaarbevochten podiumplaats vierde. Niet lang daarna stond de Fransman met tranen in zijn ogen de media te woord: de FIA legde Gasly twee keer een tijdstraf van vijf seconden op vanwege te hard rijden in de pitstraat, waardoor hij werd teruggeworden in de eindklassering. Isack Hadjar profiteerde hiervan en schoof door naar de derde plaats, waarna hij namens Red Bull Racing voor het eerst in zijn leven het podium in de Formule 1 mocht betreden.

Alpine levert relevant nieuw bewijs aan bij de FIA

Hadjar raakt zijn erebokaal echter mogelijk kwijt. Alpine vroeg na afloop van de race een Right to Review aan bij de FIA, omdat de tijdstraffen aan Gasly onterecht zouden zijn uitgedeeld. Op donderdag in Barcelona kwam het nieuws naar buiten dat het motorsportorgaan dit verzoek na een hoorzitting heeft goedgekeurd, omdat er relevant nieuw bewijs is aangeleverd, waar de stewards in Monaco ten tijde van de beslissing geen beschikking over hadden. De officiële tijdswaarnemer van de Formule 1 heeft bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat de afstand die door de FIA werd gebruikt om de snelheid in de pitstraat te meten, niet klopte. Hierdoor werd de snelheid van de auto overschat.

Daarnaast heeft Alpine aan kunnen tonen dat Gasly zich aan de snelheid heeft gehouden in de pitstraat. Waar hij door de FIA werd 'geflitst' met 60,1 kilometer per uur en 60,4 kilometer per uur, stond zijn pit limiter correct ingesteld op 59,5 kilometer per uur. Dat de FIA de Right to Review heeft goedgekeurd, wil nog niet zeggen dat de straf van Gasly wordt teruggedraaid. Mocht dit wel het geval blijken, zal Gasly zijn derde plaats terugkrijgen, wat betekent dat Hadjar van het podium wordt afgeworpen. Daar lijkt de Red Bull Racing-coureur echter niet wakker van te liggen.

Hadjar ligt niet wakker van mogelijk kwijtraken podium Monaco

"Het zou een smetje zijn op mijn geschiedenis in Monaco", laat Hadjar tegenover onder andere GPFans optekenen. "Ik heb mijn Red Bull-contract hier getekend, mijn eerste race hier gewonnen en nu mijn eerste podium met Red Bull hier gepakt. Dat staat gewoon goed op mijn cv. Het enige nadeel zou zijn dat er drie punten van mij worden weggenomen. De podiumceremonie, de emoties, die zijn er geweest. Dat pakt niemand meer af. Het zou alleen drie punten minder zijn."

Gerelateerd

Isack Hadjar Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Antonelli moet lachen om mislukt advies Verstappen: "Hij kreeg zelf problemen"

Antonelli moet lachen om mislukt advies Verstappen: "Hij kreeg zelf problemen"

  • Zojuist
Hadjar grapt over FIA-analyse: 'Hebben wij de eerste zes races gewonnen?'

Hadjar grapt over FIA-analyse: 'Hebben wij de eerste zes races gewonnen?'

  • 2 uur geleden
Antonelli ziet 'spelletjes' van Russell: 'Niet de eerste keer dat we ‘mind games’ zien'

Antonelli ziet 'spelletjes' van Russell: 'Niet de eerste keer dat we ‘mind games’ zien'

  • Gisteren 12:36
  • 5
Leclerc ruilt Brembo in voor Carbon Industrie: "Zal makkelijker te managen zijn"

Leclerc ruilt Brembo in voor Carbon Industrie: "Zal makkelijker te managen zijn"

  • 1 uur geleden
Piastri ziet niets in protest Alpine: "Uitslag Monaco kun je nu niet meer veranderen"

Piastri ziet niets in protest Alpine: "Uitslag Monaco kun je nu niet meer veranderen"

  • 2 uur geleden
Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in Spanje?

Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in Spanje?

  • 3 uur geleden

Net binnen

11:17
Antonelli moet lachen om mislukt advies Verstappen: "Hij kreeg zelf problemen"
11:16
test voor gp barcelona: "quotes"
10:43
Lindblad reageert cynisch op FIA-conclusie Red Bull: "Zijn wij het snelst dan?"
10:06
Leclerc ruilt Brembo in voor Carbon Industrie: "Zal makkelijker te managen zijn"
09:17
Piastri ziet niets in protest Alpine: "Uitslag Monaco kun je nu niet meer veranderen"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Red Bull moet mogelijk drie WK-punten inleveren: "Dat zou een smet zijn!" Isack Hadjar

Red Bull moet mogelijk drie WK-punten inleveren: "Dat zou een smet zijn!"

1 uur geleden 2
Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in Spanje? Vrije trainingen

Hoe laat begint het raceweekend van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië in Spanje?

3 uur geleden
Alonso neemt afscheid van Barcelona-Catalunya: "Waarschijnlijk mijn laatste F1-race hier" alonso in spanje

Alonso neemt afscheid van Barcelona-Catalunya: "Waarschijnlijk mijn laatste F1-race hier"

Gisteren 21:12
Verstappen positief over nieuwe motorreglementen: "Het gaat de goede kant op" regels 2027 en 2028

Verstappen positief over nieuwe motorreglementen: "Het gaat de goede kant op"

Gisteren 20:05
Ontdek het op Google Play
x