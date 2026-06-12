Red Bull Racing loopt het risico het in Monaco behaalde podium van Isack Hadjar kwijt te raken, nu de FIA het verzoek tot een Right To Review van Alpine heeft goedgekeurd. De Franse Algerijn heeft vanuit Barcelona gereageerd op het nieuws.

Pierre Gasly kwam na een chaotische slotfase in de Grand Prix van Monaco als derde over de streep, waarna hij over de boordradio uitbundig zijn zwaarbevochten podiumplaats vierde. Niet lang daarna stond de Fransman met tranen in zijn ogen de media te woord: de FIA legde Gasly twee keer een tijdstraf van vijf seconden op vanwege te hard rijden in de pitstraat, waardoor hij werd teruggeworden in de eindklassering. Isack Hadjar profiteerde hiervan en schoof door naar de derde plaats, waarna hij namens Red Bull Racing voor het eerst in zijn leven het podium in de Formule 1 mocht betreden.

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Alpine levert relevant nieuw bewijs aan bij de FIA

Hadjar raakt zijn erebokaal echter mogelijk kwijt. Alpine vroeg na afloop van de race een Right to Review aan bij de FIA, omdat de tijdstraffen aan Gasly onterecht zouden zijn uitgedeeld. Op donderdag in Barcelona kwam het nieuws naar buiten dat het motorsportorgaan dit verzoek na een hoorzitting heeft goedgekeurd, omdat er relevant nieuw bewijs is aangeleverd, waar de stewards in Monaco ten tijde van de beslissing geen beschikking over hadden. De officiële tijdswaarnemer van de Formule 1 heeft bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat de afstand die door de FIA werd gebruikt om de snelheid in de pitstraat te meten, niet klopte. Hierdoor werd de snelheid van de auto overschat.

Daarnaast heeft Alpine aan kunnen tonen dat Gasly zich aan de snelheid heeft gehouden in de pitstraat. Waar hij door de FIA werd 'geflitst' met 60,1 kilometer per uur en 60,4 kilometer per uur, stond zijn pit limiter correct ingesteld op 59,5 kilometer per uur. Dat de FIA de Right to Review heeft goedgekeurd, wil nog niet zeggen dat de straf van Gasly wordt teruggedraaid. Mocht dit wel het geval blijken, zal Gasly zijn derde plaats terugkrijgen, wat betekent dat Hadjar van het podium wordt afgeworpen. Daar lijkt de Red Bull Racing-coureur echter niet wakker van te liggen.

Hadjar ligt niet wakker van mogelijk kwijtraken podium Monaco

"Het zou een smetje zijn op mijn geschiedenis in Monaco", laat Hadjar tegenover onder andere GPFans optekenen. "Ik heb mijn Red Bull-contract hier getekend, mijn eerste race hier gewonnen en nu mijn eerste podium met Red Bull hier gepakt. Dat staat gewoon goed op mijn cv. Het enige nadeel zou zijn dat er drie punten van mij worden weggenomen. De podiumceremonie, de emoties, die zijn er geweest. Dat pakt niemand meer af. Het zou alleen drie punten minder zijn."

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