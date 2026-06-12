Antonelli moet lachen om mislukt advies Verstappen: "Hij kreeg zelf problemen"
Antonelli moet lachen om mislukt advies Verstappen: "Hij kreeg zelf problemen"
Kimi Antonelli kreeg in Monaco met een knipoog advies van Max Verstappen, maar dat advies heeft met terugwerkende kracht niet goed voor de viervoudig wereldkampioen zelf uitgepakt. De negentienjarige kampioenschapsleider kan er in Barcelona wel om lachen.
Antonelli ving de Grand Prix van Monaco aan vanaf pole position, met Verstappen aan zijn zijde op P2. Op de persconferentie na afloop van de kwalificatie kreeg de Nederlander de vraag of hij nog advies had voor de jonge Mercedes-coureur. Verstappen antwoordde met een knipoog: "Als de rode lampen uitgaan, moet je een seconde wachten." Lewis Hamilton voegde daaraan toe: "Ik start vanaf de derde plek, dus je moet twee seconden wachten." Bij de start van de race was het echter Verstappen zelf die stil bleef staan bij de start. De motor van de Red Bull Racing-coureur gaf de geest, met een DNF als gevolg. Antonelli won de race.
Advies Verstappen aan Antonelli
Tijdens de persconferentie op de mediadag in Barcelona krijgt Antonelli de vraag of hij advies heeft gekregen van Verstappen of Hamilton over hoe hij teammaat George Russell moet verslaan in het kampioenschap. Daar blikt Antonelli met een lach terug op het meest recente advies van de Limburger: "Nee, daar hebben we het niet specifiek over gehad. Nou, Max' laatste advies was om te wachten tot het rode licht uitging en dan nog een seconde te wachten", klinkt het tegenover onder andere GPFans. "Toen kreeg hij helaas problemen met de power unit, maar dat was zijn laatste advies, wat natuurlijk een grapje was. Maar nee, daar hebben we het niet specifiek over gehad."
Antonelli moet lachen om advies Verstappen
Hij vervolgt: "We praten over van alles, maar niet zozeer over dat soort dingen. Hij zei gewoon dat ik moest blijven doen wat ik deed, moest blijven genieten, mezelf moest blijven, en dat de resultaten dan vanzelf zouden komen. Dus ja, het is natuurlijk zo, ik denk dat veel coureurs, maar zeker ook Max en Lewis, heel aardig zijn geweest sinds ik in de sport ben gekomen en ze lijken me ook erg te steunen. Dus natuurlijk is het geweldig om te zien, het is geweldig om dat van mijn kant mee te maken. Maar natuurlijk willen ze ook niet te veel advies geven; we zijn tenslotte nog steeds concurrenten."
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